Máximo Huerta defiende la educación en la diversidad en un emotivo alegato contra el pin parental

Hazte Oír ha establecido dentro de su sede de Madrid un servicio de atención a víctimas del adoctrinamiento ideológico en las aulas a raíz de toda la polémica suscitada con el pin parental y el desacuerdo de Vox con que diferentes organizaciones impartan charlas relacionadas con la diversidad en los centros educativos. 'A partir de hoy' ha acudido a dicha sede para informarse y, en referencia a este vídeo, Máximo Huerta ha aprovechado para dar un alegato en su contra.

Máximo Huerta en 'A partir de hoy'

En un comienzo, el presentador criticaba el hecho de que Hazte Oír hubiera realizado un vídeo en contra del adoctrinamiento ideológico en niños con una joven como protagonista. Tras debatir la cuestión con los colaboradores, aprovechaba para lanzar el mensaje de que los niños no se van a convertir en parte del colectivo LGTB por que les hablen de él: "Seguramente ese que está solo detrás de su carpeta, que a lo mejor no se atreve a poner la foto del ídolo que le gusta y tiene que poner a un chico o a una chica, solo ese o esa se sentirá bien, el resto no se van a haber contagiado ni ideológicamente".

El valenciano continuaba con su discurso bajo el silencio y la atenta mirada de sus compañeros: "Ese al que no le apetece jugar al fútbol y le dicen maricón en el colegio o esa niña a la que no le apetece jugar con las muñecas, seguramente ellos, que son hijos de Vox, de PSOE, de PP, de Podemos o de Ciudadanos, tal vez sientan que abre la ventana y que pueden sentirse normal", explicaba. "Solo por ese niño y esa niña, ese discurso le ayudará".

Respuesta en otros programas

El pin parental se ha convertido en una de las cuestiones políticas más comentadas en los programas de televisión en las últimas semanas. No solo Máximo Huerta ha criticado su implantación, sino que en los últimos días otras personalidades como Leticia Dolera en los Premios Feroz, Antonio Maestre en 'laSexta noche' o incluso las hormigas de 'El hormiguero' han reaccionado ante esta medida mostrando su desacuerdo.