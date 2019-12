Máximo Huerta podría haber desvelado que Silvia Jato presentará 'Pasapalabra' en Antena 3

El pasado 1 de octubre Telecinco emitió por última vez el concurso 'Pasapalabra', y tras varios meses de especulación, ahora Atresmedia ha dado a conocer que se ha hecho con los derechos del concurso, tras un acuerdo con ITV, para emitirse el próximo 2020 en Antena 3.

Silvia Jato y Máximo Huerta en 'A partir de hoy'

Pero lo que todavía se desconoce es quién será la persona que se encargará de presentar este formato que regresa al grupo de comunicación de San Sebastián de los Reyes tras 13 años en Mediaset, aunque los tuiteros ya han hecho sus cábalas y ellos apuntan al regreso de Silvia Jato.

Silvia Jato no le deja continuar contándolo

Esta mañana, 24 de diciembre, la presentadora gallega ha sido invitada al programa 'A partir de hoy', de Máximo Huerta en Televisión Española, y el conductor del espacio ha preguntado en un momento dado que "¿si ese espacio vuelve a aquello tú te vas a ir de aquí?".

En ese momento, la gallega, que estaba abrazando al presentador, le ha puesto la mano en la boca para que no continuara con lo que estaba diciendo "no lo digas todo", y cuando Máximo ha intentado continuar, Jato se ha puesto a bailar gritando "Feliz Navidad". Finalmente, el que fuera Ministro de Cultura ha comentado que "tú estás en Televisión Española", a lo que Silvia ha respondido que "totalmente", añadiendo el presentador que "eso no significa que...", sin dejar terminada la frase. ¿Significará esto el regreso de la presentadora a Antena 3 para presentar la nueva etapa de 'Pasapalabra'?