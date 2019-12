Atresmedia anuncia 'Pasapalabra', 'El cazafortunas', 'El desafío' y 'Natural' como novedades de 2020

Atresmedia ya ha hecho público cual será su apuesta televisiva para este 2020 y lo ha hecho mediante un vídeo en el que se incluyen fragmentos de programas y series. Algunas de estas propuestas han resultado ser toda una sorpresa, como el regreso de 'Pasapalabra', el cual ha estado más de una década en manos de Mediaset.

La nueva 'Pasapalabra', en Antena 3

Sin embargo, esta no es la única novedad. En el vídeo podemos ver más contenido del que no se tenía constancia hasta la fecha, como la serie 'El cazafortunas' o el programa 'El desafío', ambos para Antena 3. Mientras, en laSexta también tendremos buenas nuevas, ya que en la promo se puede ver un fragmento de lo que parece ser un nuevo formato de Jalís de la Serna, 'Natural'. Además, tenemos la confirmación de la vuelta de 'El juego de los anillos', el concurso presentado por Jorge Fernández y cuyo estreno pudimos ver este 2019.

Y es que parece que para el nuevo año van a apostar con fuerza por por concursos. Junto al especial de '¿Quién quiere ser millonario?' hay nuevos talents, como 'The Masked Singer España' y nuevas temporadas de clásicos, como 'Tu cara me suena'. Entre los que vuelven están 'Me resbala' y el regreso de 'La isla', que lo hará a laSexta. El reality de supervivencia tenía confirmada una nueva aventura solo con mujeres, pero ha estado guardada desde 2017, cuando saltó la noticia del casting.

Ficción más información

Entre los nuevos proyectos de ficción que el grupo ha preparado para Antena 3, destacan las series como 'Benidorm', que supone el salto de Antonio Pagudo de Telecinco a Antena 3, la distopía de 'La valla' y otras como 'Perdida' o 'Mentiras'.

La programación que Atresmedia prepara para el 2020 incluye asimismo programas cercanos a la información, con los que laSexta es la más beneficiada. Encontramos aquí los estrenos de 'Lo de Évole' o la consolidación de Alberto Chicote como presentador fuera de las cocinas con 'Auténticos'.