Mayra Gómez Kemp y su queja feminista: "Joaquín Prat cobraba el doble que lo que nunca gané porque era mujer"

En la entrega de 'Mi casa es la tuya' donde el invitado especial fue Bigote Arrocet, acompañado de gente con la que tiene relación. Una de ellas fue Mayra Gómez Kemp, con quien trabajó en 'Un, dos, tres... responda otra vez'. Aprovechando su presencia, Bertín Osborne preguntó si cree que este formato podría volver a la televisión y la presentadora fue muy tajante: "Yo creo que no. Está muy bien donde está. En el recuerdo".

Mayra Gómez Kemp, en 'Mi casa es la tuya'

Gómez Kemp explicaba que "todo lo que tú recuerdas que te impactó hace tiempo, en la memoria se engrandece, se hace mejor...". El resto de invitados recordó cuando acababa cada temporada: "Los finales del 'Un, dos, tres" eran finales muy tristes. No daba esperanzas de volver", comentaba Arévalo, mientras que Osborne hablaba de "la desilusión que creaba en las familias que decían '¿Cómo es posible que se acabe?'".

¿Por qué no presentó ella el formato en su regreso?

Bertín Osborne quiso saber algo que seguro que muchos españoles se habrán preguntado: "¿Por qué no estuviste tú la última temporada?". "No lo sé, pregúntaselo a Chicho. Yo no lo sé. Nunca me lo explicaron", comentaba Gómez Kemp citando el recientemente fallecido cineasta, que era el máximo responsable de este formato (esta entrega se grabó en enero, antes de la muerte de Chicho). La presentadora confesó tener sus "teorías no confirmadas", pero que no dudó en exponer en el programa de Telecinco.

"Me llamó Chicho para decirme que volvía el programa, conmigo, con la Ruperta, el clásico de siempre..." y según cuenta, el cineasta le dijo: "Y para no hablar de dinero, te ofrezco lo que ganaba Joaquín Prat en 'El precio justo'". La presentadora explicó a Osborne que Prat y ella eran "muy amigos, trabajamos juntos y yo sabía lo que ganaba él. Él cobraba el doble de lo que yo nunca gané en el 'Un, dos, tres' porque era mujer". De hecho, cree que ese es el motivo por el que no acabó formando parte del regreso: "Creo que cuando él se enteró de lo que ganaba Joaquín dijo: 'Mejor cojo dos nuevos que pagarle esto a ella'", cuenta Gómez Kemp.