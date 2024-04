Adiós a 'Mejor llama a Kiko' en Mediaset, la teletienda de Kiko Hernández que sobrevivió al fin 'Sálvame'

Por Héctor Alabadí |

Lo sabemos, probablemente sea la primera vez que escuchas hablar de este espacio o te suena a parodia de 'Better Call Saul'. Si eres de los que no se pasan en vela toda la noche, igual nunca te has topado con 'Mejor llama a Kiko' mientras haces zapping. Este formato de teletienda se estrenó en enero de 2019 y, desde entonces, ocupa las noches de Telecinco allá por las tres de la madrugada y tiene una segunda ventana en Cuatro a las siete de la mañana. Después de cinco años en emisión, el programa tiene los días contados en Mediaset España.

Elena De Jose y Kiko Hernández, presentadores de 'Mejor llama a Kiko'

. Grupo Club Internacional del Libro, que es la compañía que está detrás de este formato de televenta,del espacio, desapareciendo así el último resquicio donde podíamos ver a uno de los colaboradores del cancelado ' Sálvame '.

Aunque 'Mejor llama a Kiko' dice adiós en Mediaset España, el formato seguirá en parrilla con un lavado de cara y producido por la misma entidad. Desde el lunes 29 de abril, el programa pasará a titularse 'Love Shopping TV' y sufrirá una renovación total, tanto de imagen como de conductores, prescindiendo así de Hernández y Elena De Jose.

La desvinculación total de 'Sálvame'

Con el cierre de 'Mejor llama a Kiko', los espectadores dejarán de ver a uno de los últimos rostros del universo 'Sálvame' que continuaban presentes en pantalla. A pesar de ser un espacio publicitario no producido por Mediaset España, parece que el colaborador podría estar dispuesto a abrir la caja de Pandora ahora que está totalmente desligado del grupo de comunicación, tal y como está cebando en su cuenta de Instagram. Por el momento, Hernández está centrado en su faceta de actor e inicialmente no está previsto que se incorpore a 'Ni que fuéramos Sálvame', el programa de Canal Quickie que produce Fabricantes Studio (antes La Fábrica de Tele).