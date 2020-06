Mediaset explica el desgaste de las telenovelas turcas y encuentra un nuevo filón en Ucrania

La fiebre turca podría estar llegando a su fin. El reciente cambio en la programación de Divinity, que ha adelantado el horario de emisión de apuestas turcas como 'Sühan: Venganza y amor' o 'Inadina Ask: Amor obstinado' para ceder las franjas más codiciadas a 'Bones' y 'Castle', supone un punto de inflexión por parte de Mediaset, que había hecho de las telenovelas importadas el buque insignia de la cadena temática.

Tuba Büyüküstün en 'Sühan: Venganza y amor'

En una entrevista concedida a ttvnews, Ángel López Armendáriz, director de Selección de Producción Ajena de Mediaset España, ha analizado esta decisión estratégica y ha planteado la hoja de ruta que seguirá el grupo de comunicación a partir de ahora: "Seguimos vigilando de cerca la producción turca. Es cierto que nuestro canal encargado de emitir ese tipo de series, que es Divinity, está teniendo unos resultados un poco menos buenos de lo deseado. No significa que no sigamos comprándolas, pero sí que ha llegado el momento de replantearse un poquito qué queremos hacer con Divinity: si tiene que enfocarse tanto a la producción turca o tiene que ser un variado en el que entren producciones europeas o americanas junto a las turcas."

Y mientras mantienen un ojo fijado al otro lado del Mediterráneo, ya están probando con territorios poco explorados. "Hace poco hemos comprado una serie ucraniana," explica López Armendáriz, que señala que esa nueva inversión tiene como título 'Love in Chains' y se trata de un drama romántico, y puede que no sea la única sorpresa que nos depare Divinity próximamente: "Estamos viendo productos indios, orientales... Estamos abiertos a cualquier producto que pueda funcionar en un momento dado. Incluso a hacer experimentos, a probar cosas de las que no estamos muy convencidos pero que sabemos que si funciona puede ser una puerta interesante."

Menos probable

A pesar de reconocer que Mediaset se está fijando en "cualquier cosa que se produzca en el mundo", el ejecutivo ha reconocido que hay un territorio más inhóspito: Corea. "Nos cuesta visualizar una serie coreana en un canal español. Ya hemos comprado alguna película coreana y la hemos emitido con un cierto éxito en franjas más o menos importantes, pero claro, eso es una apuesta que funciona o no funciona una vez. Una serie que va a tener x episodios tiene un riesgo mayor," reflexiona López Armendáriz, aunque no cierra del todo la puerta a esta posibilidad: "Puede ser que esto llegue, porque ya hemos visto que las fronteras no existen en el audiovisual. Las coreanas las vemos como algo curioso, pero todavía no nos hemos planteado seriamente comprar ninguna."