Ana María Orozco: "'Yo soy Betty, la fea' fue duro pero supuso un regalo en mi carrera"

Si hay un rostro nacido en Colombia que sin duda se ha convertido en una verdadera estrella mundial, esa es Ana María Orozco. A lo largo de su extensa trayectoria, la actriz ha triunfado en televisión, cine y teatro y a día de hoy protagoniza 'Perdida', la ficción que Antena 3 emite cada martes en prime time y que cuenta en su reparto con importantes rostros de la interpretación como Daniel Grao, Carolina Lapausa, Melanie Olivares y Flaco Solórzano, entre otros. Orozco "regresa" así a nuestro país muchos años después de arrasar con 'Yo soy Betty, la fea', la exitosa telenovela que ella protagonizó y que sin duda dio la vuelta al mundo, convirtiéndose en un auténtico fenómeno social.

. Orozco recuerda cómo vivió el fenómeno que en su día supuso 'Yo soy Betty, le fea', cuenta los secretos del rodaje de la exitosa ficción y nos desvela cómo ha sido reencontrarse años después en el musical basado en la serie que ha triunfado en Centroamérica. Además,. La intérprete nos da las claves del gran final de la serie y cuenta cómo ha sido el rodaje de esta ficción española cuya mayor parte de la trama se desarrolla en su Colombia natal.

Ana María Orozco

¿Cómo estás viendo la emisión de 'Perdida' en España desde Argentina?

Estoy un poco lejos, desconectada, y me voy enterando por Internet. La serie no se puede ver acá en la región, pero de todas maneras siempre veo alguna escena que me llega a través de Internet o que me pasan los fans que están siguiendo la serie. En primer lugar, ha sido un trabajo súper exigente, pero que me ha llenado de satisfacción también, porque es un trabajo al que de verdad le metimos mucha pasión y trabajo y creo que se ve en el resultado. Se ve que va muy bien la serie, tiene muy buena calidad y sé que ha tenido muy buena recepción y eso me tiene muy contenta, porque realmente se lo merece. Es una producción grande e importante.

¿Cómo te llega el papel de Milena en 'Perdida'?

El año pasado, en enero o febrero, me contactaron y me empezaron a contar acerca del proyecto y del personaje. Empezamos a conversar y una vez ellos fueron concretando sus fechas en Colombia, coincidió con que yo estaba grabando un trabajo en el país, así que pude reunirme con los productores y con el director general, con Juanma Manzanares, con Iñaki Peñafiel, con Alberto Carulo... Me contaron y me interesó muchísimo, me entusiasmó, hicimos unas pruebas de maquillaje y vestuario... Todo fue dándose de una manera muy orgánica.

Es curioso que una serie grabada casi en su totalidad en Colombia realmente sea una producción española.

Sí, eso me llamó muchísimo la atención y me encantó la apuesta que estaban haciendo, el riesgo también. Tocan temas que ya se habían contado, pero la manera de contarlo era diferente. Una mirada diferente, con un tratamiento de serie distinto, también a nivel actoral. Me pareció súper interesante y es un proyecto al que le tengo un cariño especial. Ojalá sigamos.

¿Cómo te preparaste un personaje tan complejo como el de Milena?

Es un personaje muy complejo y fuimos trabajándolo poco a poco. Teníamos muy claro la línea por la que iba pero también en el camino nos fue sorprendiendo. Cada uno de los directores - Iñaki Peñafiel, que es el director general, y los otros directores, Rafa Montesinos y David Ulloa - tenían su propia visión del personaje y entonces fue un trabajo de cómo compaginar esas tres visiones más la mía, lo que yo iba sintiendo... Siempre se habló también con el productor, Juanma Manzaneros. Se iba viendo en cada escena y en cada capítulo que el personaje iba a tener como un crescendo y se va descubriendo más sobre la vida de Milena: sobre su historia, su pasado, sus dolores, lo que puede llegar a ser... Todo eso va creciendo hasta el último capítulo. El alcance que tiene su dolor y su venganza. Fue una búsqueda, fuimos encontrando y nos sorprendió. Fue un trabajo muy exigente, de verdad de los más difíciles que he hecho, pero al mismo tiempo muy satisfactorio porque es un reto muy grande.

Como madre, ¿para ti fue duro el tener que interpretar a una madre que pierde a su hija y que tiene que luchar desesperadamente por encontrarla?

Sí, terrible. Es una temática que ya he trabajado en otras series en las que he vivido situaciones parecidas con otros personajes. Por supuesto que uno siente total empatía y son temas que nos toquen un poco a todo el mundo y ya a los papás ni a hablar. Es un tema vulnerable, difícil... Así que por supuesto desde ese lugar digamos uno puede justificar a Milena, haga lo que haga, sabiendo su pasado, de dónde viene, las herramientas que tiene en su vida para afrontar estas situaciones con lo que ella aprendió.

Fue un personaje interesante para abordar como actriz, ¿verdad?

Ella tiene todo un recorrido. Es una mujer que viene de no tener nada a tener la fama, el éxito, dinero... y ella se aferra totalmente. Esa es su identidad y desde ese lugar se siente poderosa. Luego está la madre que ama a su hija y que la quiere recuperar. Se debate entre lo que es ella y lo que puede, lo hará lo mejor que pueda. No es que sea mala en sí, sino que utiliza sus recursos.

Póster de 'Perdida'

Para Milena, su hija termina siendo más importante que todo ese éxito y todo ese dinero, ¿verdad?

Exacto. Eso es lo lindo de la historia al final. Es una historia de amor, de mujeres... Al final ella lo que más quiere es su hija y va a sacrificar todo lo que tiene por eso.

¿Crees que la audiencia se pone en el lugar de Milena y en el lugar de la madre española también?

Claro. A Milena es más fácil juzgarla porque es la mala, pero conforme vas conociendo su historia, también vas entiendo porque hace lo que hace. Y también el sufrimiento de la madre española. Hay ahí un poco un conflicto, porque las dos son madres que aman a sus hijas y que las quieren recuperar. Está también ahí el dilema de la historia.

¿Cómo vive Milena el momento en el que Soledad lo descubre todo?

Terror, eso a ella la descentra totalmente. Ahí es cuando ella hace un cambio muy notorio, porque realmente va a hacer lo imposible por no perder a su hija. Siente terror de perderla y va a hacer todo lo que esté a su alcance. Para ella, los enemigos son los padres adoptivos.

Alguien fundamental para Milena es Quitombo. En el último capítulos descubrimos que fue él quien la salvó. ¿Crees que Milena siente que tiene una deuda pendiente con él?

Creo que Milena tiene una relación muy particular con Quitombo, porque él es el hombre que le saca de la pobreza y le cambia la vida. Al mismo tiempo, él siempre le ha sido infiel, pero ella siempre le perdona porque, al fin y al cabo, ella es la reina y está viviendo en una comodidad a la que no va a renunciar por nada, por lo que aguanta y acepta esta vida con Quitombo. Pero en realidad después se verá un giro más, hay una sorpresa con eso, pero indudablemente es un hombre clave en la vida de Milena.

Otro hombre clave es Cruz, porque tuvieron una historia en el pasado. ¿Cómo reaccionaste al enterarte que habían estado liados?

Me sorprendió mucho. A medida que lo iba leyendo, iba descubriendo lo interesante de la serie, que es que siempre están pasando cosas, siempre hay algo guardado. Es una línea súper interesante de la historia, del pasado y del presente de Milena.

Describe el final de la serie sin hacer spoilers.

Inquietante. Hasta el último momento pasan cosas. En los últimos capítulos es acción pura. Pasamos del drama a la acción. Es muy vertiginoso todo lo que va pasando y se cruzan todos los personajes. Hay un pico. Es un final muy rico. Cada vez se pone más interesante.

¿Cómo ha sido el rodaje con actores españoles y colombianos tan importantes?

Fue una experiencia maravillosa. Nos llevamos muy bien con el elenco español, con Dani Grao, con Adriana Paz... La verdad es que fue una experiencia muy linda, un intercambio muy bonito. Éramos una pequeña familia. Yo vivo afuera así que tuve parte de convivencia con los extranjeros y estábamos más cerca. Siempre hubo mucha integración y camaradería con los directores, con el productor... Obviamente se trabajó duro. Era muy exhaustivo el trabajo y muy exigente, porque era una producción muy minuciosa. Fueron jornadas duras. Fue un trabajo arduo, pero por suerte contamos con un equipo maravilloso. Fue una experiencia muy linda.

Ana María Orozco en 'Perdida'

¿Notaste mucha diferencia del trabajo de los directores españoles con respecto al de otros directores con los que habías trabajado ya?

No sé si específicamente porque sean españoles. Siempre he admirado mucho el trabajo que se hace España, actoral, de dirección... Sobre todo en los últimos años que las series están en auge y se están haciendo producciones tan importantes. Siento que hay un lenguaje muy de series, de este formato, más actual y ellos querían que estuviésemos todos más alienados en esa línea de actuación dentro de lo posible. A pesar de los colombianos tenemos nuestra idiosincrasia, creo que se logró un trabajo bastante homogéneo. Los directores se portaron de manera impecable, estuvieron pendientes de cada detalle y hacíamos muchas veces las escenas, desde diversos ángulos, en varias tomas... Fueron muy cuidadosos en su trabajo. Y en cuanto al guion, tengo que felicitar a Natxo López, su trabajo fue increíble.

¿Es Milena tu trabajo más maduro?

Puede ser, porque ya estoy más madura [risas]. Puede ser porque uno va madurando con los años como actor. Evidentemente te enriquecen las experiencias de la vida y eso va sumando. No sé si es el más maduro, pero sí que ha sido un personaje que me ha permitido tener una búsqueda más profunda y abrir espacios dentro de lo que yo puedo ser como actriz. Me pareció muy interesante descubrir lo que se había abierto en mí. Cada personaje es un desafío en ese sentido y, este en concreto, al ser tan intenso, tan complejo, la verdad es que tuvo esa característica.

'Perdida' en España es tu regreso tras el éxito 'Betty la fea', ¿cómo recuerdas esa seria?

Muy lindo. Ya pasaron 21 años y sigue estando vigente. Acá en Latinoamérica ha tenido varias reposiciones y la han puesto en Netflix. Entonces es algo que se volvió de alguna manera en un clásico. Ha sido muy lindo. He pasado por varias instancias. En su momento, fue un trabajo muy grande, que me trajo mucho agobio porque tuvo una fama exacerbada. Entonces digamos que tuvo su otro lado, pero yo siempre me he quedado con lo más hermoso de Betty, que es un personaje tan profundo, con el que tantas mujeres se pueden identificar. El mensaje de la novela siempre fue muy bonito. Más allá de un formato de novela, rompía con muchos esquemas. Siempre fue una historia muy inteligente, muy bonita. Entonces formar parte de eso, lo siento hoy en día como un orgullo enorme, un agradecimiento, un regalo. A través de los años va quedando eso. Hace tres años tuvimos la oportunidad de hacer la obra de teatro en Colombia, dos temporadas, y luego la gira por Centroamérica. Fue una experiencia muy bonita, un reencuentro con el público y con los actores.

¿Cómo viviste el reencuentro con el elenco original de la serie, algo tan poco habitual cuando se adaptan ficciones a obras de teatro?

Lindísimo. Estábamos todos muy contentos, felices y emocionados. Pasar tanto tiempo y reencontrarnos siendo los mismos.... Te miras a los ojos y es como "bueno, ha pasado todo este tiempo pero acá estamos y podemos hacer a los mismos personajes". Esto era entre la nostalgia y la emoción. Fue muy bonito poderlo cerrar. Y ya ni hablar de la segunda temporada, que coincidió lamentablemente con el fallecimiento de Fernando Gaitán, el creador de 'Betty la fea', entonces tuvimos la oportunidad de despedirnos retomando la obra y de hacerle un homenaje a él.

¿Piensas que es una historia que ha logrado traspasar varias generaciones?

Sí, sigue vigente. Inclusive en Colombia, cuando estábamos haciendo la obra teatro, la repusieron en la televisión hasta dos veces. La pusieron el año pasado y fue un éxito, una locura que nadie se esperaba. La pasaron en prime time y estuvo con el mejor rating de toda la televisión. Fue de nuevo un fenómeno. Nuevas generaciones de chicos que no la habían visto ni sabían de su existencia la vieron y fue algo muy bonito que pasó. Ahora la pasan en Netflix aquí en Argentina o en Colombia y los chicos la ven. ¡Les encanta la historia! Se identifican todavía con los personajes. Si bien ha cambiado bastante el lenguaje de la televisión, de ciertos tratamientos, ciertas cosas como los temas machistas u homofóbicos... La novela tenía eso, pero el mensaje de Betty en sí trasciende y sigue vigente.

'Yo soy Betty, la fea'

Prueba de ello es que hubo decenas de adaptaciones en todo el mundo. Incluso España tuvo la suya.

Sí. Fue muy bonito lo que pasó. Es una historia universal, la historia del patito feo.

¿Te costó afrontar ese boom, de que todo el mundo te conociese?

En ese momento, hace 20 años, fue agobiante, porque eran 18 o 19 horas al día, grabábamos todos los días menos los domingos durante dos años. Fue durísimo por ese lado, súper difícil y agobiante. Yo salía en todas las escenas, entonces el agotamiento físico empezó a pasar factura. Al año estaba muy cansada. Entonces eso sumado a la demanda del resultado, que era maravilloso, pero fue simultáneo a las grabaciones, tan duro que realmente uno no lo puede disfrutar. Disfrutarlo como tal ha sido en el tiempo, al rescatar la esencia del trabajo en sí porque la fama es efímera, yo nunca la busqué, siempre trae otras cosas y lo que queda es lo importante. Esto fue hace 20 años, pero yo siempre me concentré en mi trabajo como actriz. Retomé mi carrera, fui mamá, con el tiempo he podido hacer muchas cosas: he trabajado en Argentina, en Colombia, he podido viajar... La vida sigue. Betty fue importantísima y me trajo muchas oportunidades, pero en estos 20 años he podido hacer muchas más cosas.

Imagínate que os proponen hacer un remake de 'Betty la fea' ahora o en unos años.

¡Ya estamos muy ancianos para eso! [Risas]. Yo creo que todo tiene su tiempo y que hay que ser cuidadoso con ello. Se podría hacer, pero creo que quedó bien cerrado con la obra de teatro. No me imagino hacer una segunda parte a menos que se le dé una vuelta con los personajes más mayores.

¿Qué proyectos tienes más allá de 'Perdida'?

Estoy con un par de proyectos, a la espera. Uno en Colombia y otro en Argentina, pero todavía no están confirmados. Y a la espera a ver qué pasa con 'Perdida'.

¿Crees que se están rompiendo las barreras de la televisión y que ahora es todo más universal?

Yo creo que lo que ha traído esta nueva manera de hacer televisión o de ver es la oportunidad de hacer series web que no necesitan de plataformas y que rompen fronteras. Para los actores es maravilloso, sobre todo de habla hispana. Creo que es una oportunidad muy linda, para que haya intercambio, es muy bonito, muy importante y enriquece mucho. Es una oportunidad para todos los actores porque tenemos una profesión hermosa, pero también inestable. Entonces tener la oportunidad de viajar, de trabajar en otros países... es una oportunidad muy grande.