Por Fernando S. Palenzuela |

Hace unos días conocíamos que Mediaset España y Carlos Latre habrían comenzado las negociaciones para devolver al cómico a Telecinco, la cadena que le dio la fama gracias a 'Crónicas marcianas'. El grupo de comunicación no ha tardado en confirmar esta noticia, por lo que muy pronto tendremos al experto en imitar voces en la que fue su casa.

Carlos Latre asume el complicado reto ya no solo de presentar un espacio para el access prime time, la franja más complicada de la televisión,. El acuerdo al que ha llegado el humorista con Mediaset supone que también será su productora quien se encargue de este programa. No obstante, este no es el primer trabajo de Latre para la cadena, pues recordemos que, que se emitió el pasado mes de diciembre.

El fichaje del humorista será la baza de Telecinco para hacer frente en esta franja ya no solo a Pablo Motos y 'El hormiguero', sino también a David Broncano con la llegada de 'La resistencia' a La 1. De este modo, a partir de septiembre, serán estos tres rostros quienes se disputen el liderazgo de la previa al prime time, con dos neófitos tratando de arrebatarle el control al programa de las hormigas, que lleva varios años viviendo en la comodidad de su franja.

Baja en 'Tu cara me suena'

Ocupando el access prime time de Telecinco en la próxima temporada, Carlos Latre tendrá que despedirse de su función de juez en 'Tu cara me suena', por lo que la undécima edición será la última. Esto supone la baja de un rostro icónico del formato presentado por Manel Fuentes, y es que el cómico llevaba desde el estreno del talent show ocupando una de las sillas del jurado, al igual que Àngel Llàcer.