Por Rubén Rodríguez Tapiador |

'El hormiguero' había anunciado que Miguel Bosé realizaría una visita al programa el miércoles 6 de septiembre. Pablo Motos invitaba, en su primera semana de vuelta al trabajo, al cantante para hablar con él de su nuevo proyecto. 'Bosé renacido' es la nueva docuserie que se emitirá en Movistar Plus+ y en la que el cantante mostrará cómo ha sido su vida.

Miguel Bosé en su última entrevista de 'El Hormiguero'

La visita de Miguel Bosé se ha terminado cancelando por culpa de un virus y el programa ha tenido que buscar un nuevo invitado en el último momento. Este famoso ha sido el imitador Carlos Latre , que ha ido a presentar su nuevo espectáculo llamado "One Man Show". Sin embargo,y la intención de acordar una fecha para su visita al programa lo antes posible.

Después de la intervención del presentador, se ha recibido a Carlos Latre en el plató de 'El Hormiguero'. Este no ha dejado pasar la ocasión y ha comentado mientras imitaba a Miguel Bosé: "No he podido venir porque tenía un virus". El humorista ha continuado bromeando y lanzando una indirecta al cantante acerca de su polémica con el Covid: "Te mandamos un abrazo gigante, pero es que, que el pobre Miguel tenga un virus...".

Carlos Latre sometido a un estudio científico

Carlos Latre, quien forma parte del jurado de 'Tu cara me suena', no ha hablado únicamente sobre su nuevo espectáculo. Pablo Motos le ha preguntado por el estudio médico al que se está sometiendo el cerebro del imitador. El humorista ha conocido tras el análisis de su cerebro que su capacidad de observar está por encima de "lo normal" en un 20%. Gracias a este estudio se pretende "desarrollar técnicas" que puedan ayudar a personas con dificultades a la hora de comunicarse.