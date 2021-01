Mediaset prepara 'Mi gran boda gitana', un spin-off de 'Los Gipsy Kings' con la boda de Rebe

Mediaset España anunció con el estreno de la séptima temporada de 'Los Gipsy Kings' que esta iba a ser la última vez que los espectadores pudieran ver nuevas entregas del formato de Cuatro, pero esto no quiere decir que sea la última vez en la que los fans del programa pudieran ver a los protagonistas. Como ocurriera en ocasiones anteriores, ya se trabaja en un formato con una de las familias protagonistas del docureality.

Rebe y Jose confirman en 'Sálvame' que se casan

Según ha podido conocer en exclusiva FormulaTV, el grupo de comunicación prepara un nuevo programa titulado 'Mi gran boda gitana', donde la boda de la Rebe será la gran protagonista. Este spin-off estará protagonizado por Los Jiménez, la única familia que ha permanecido en 'Los Gipsy Kings' desde el inicio de sus emisiones. Hace unos días, la propia Rebeca y su pareja quien, promocionando la última temporada de 'Los Gipsy Kings' en 'Sálvame', anunciaron su boda, que ahora se convertirá en el tema central de un nuevo docureality.

La productora Beta Entertainment, quien se hará cargo de este nuevo espacio, se embarca en este nuevo proyecto en el que veremos una boda gitana clásica, aunque sin seguir los ritos gitanos de forma estricta, ya que se trataría de una adaptación a los nuevos tiempos. Hay que recordar que existió un formato titulado 'El embarazo de la Rebe', emitido en Cuatro en 2018, algo que no está permitido por sus propias tradiciones.

Emisión pegada a la grabación

Pero esta nueva aventura de la familia Jiménez no solo se centrará en la celebración de este evento tan especial, sino que además, esta temporada también giraría entorno a la reagrupación de la familia, que últimamente no ha estado muy unida. Según fuentes de este portal, aunque la pareja no lo confirmara durante su aparición en 'Sálvame', la boda se celebrará en el mes de abril de 2021, y la intención de Mediaset España sería programar el spin-off muy pegado a la realización del evento, sin dejar pasar mucho tiempo entre la grabación y la emisión, que previsiblemente se emitirá Cuatro.