Antes de que arranquen las Semifinales del Benidorm Fest es imposible que podamos saber qué se convierte en meme y qué se hace viral en las redes sociales. Aun así, sabemos que va a ocurrir, pues los espectadores sacan todo su ingenio con comparaciones o capturando momentos que llegan dispuestos a hacer historia.

Las puestas en escena o los vestuarios son siempre los grandes protagonistas de los memes, pero este año se han centrado en la actuación de Sofia Coll , de "La bella y la bestia" a un pan de semillas.

Ana Prada, Marc Calderó y Ruth Lorenzo

No solo los concursantes han protagonizado memes, también lo han hecho los presentadores. Algunos usuarios se han fijado en sus looks y les han encontrado parecidos poco razonables, pero con mucha guasa. Además, Ruth Lorenzo, Ana Prada y Marc Calderó no dejaban de decir lo animados que estaban, pero sus palabras no convencían a la audiencia, que tiraba de ironía.

Mamá, se te están quemando por un lado las empanadillas. #BenidormFest #BenidormFestSemi1 pic.twitter.com/LOGQOCGtv6 — Modelos Con Ciática (@MCiatica) January 30, 2024

Una valoración directa

No ha faltado la nostalgia de la jueza más dura. Buika ha sido recordada por los espectadores del Benidorm Fest ante los errores o fallos de algunos concursantes. Muchos han echado de menos las valoraciones directas de la cantante y han tirado de imaginación sobre cómo opinaría de algunas de las actuaciones de la noche.

+ Cariño mío cómo se llama tu canción??

- Te echo de menos

+ Pues yo te voy a echar de este programa

- Pero Buika, que no estamos en OT

+ Que me da igual, que estás nominado#BenidormFest #BenidormFestSemi1 #BenidormFest2024 pic.twitter.com/ngFY8BUw0U — ???????????????????????????????? ???? is here to stay (@Diegoo_04vl) January 30, 2024

Buika: Quiero hablar con Lérica

Lérica: Pero Buika este no es tu programa

Buika: Y el vuestro tampoco, a vuestra casa #BenidormFest2024 #BenidormFestSemi1 pic.twitter.com/3IwbLlDYhz — ~ Cainn (@eCainn_) January 30, 2024