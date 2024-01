Ruth Lorenzo, antes del Benidorm Fest: "Con 3 minutos, se ve quién podrá subirse al escenario de Eurovisión"

Por Sergio Navarro |

A escasas horas de que empiece la primera Semifinal del Benidorm Fest 2024, los presentadores de esta edición se han reunido en el Mirador del Castillo para contar las claves de lo que está por llegar. María Eizaguirre ha moderado esta rueda de prensa en la que estaban Ruth Lorenzo, Marc Calderó y Ana Prada, presentadores de las galas, junto a Inés Hernand, Jordi Cruz y Aitor Albizua. Aunque no han estado en este encuentro, se ha recordado que las actuaciones de invitados seránVicco, Abraham Mateo, Beret y Mr. Rain.

", ha arrancado Hernand dirigiéndose a María Eizaguirre, y juntas han bromeado con que son los Jordi Hurtado Anne Igartiburu . La humorista se encargará del previo y el post de la gala, que tal y como ella ha contado, "", a lo que Aitor ha añadido: "Y yo seré el pitillo de después". "", ha rematado ella.

Aitor Albizua tiene "ganas de abrazar a los que pasen a la final y ver sus primeras reacciones", porque tal y como afirma Inés, "nos gusta la pornografía de la intimidad y es lo que buscamos, la primera reacción. Es un poco reality, pero es lo que se lleva ahora". Por su parte, Jordi Cruz tiene claro que "como eurofán siempre queremos más, entonces es una maravilla hacer la previa".

Los presentadores del Benidorm Fest 2024

Ruth Lorenzo, 10 años después de Eurovisión

Catorce años después de participar en Eurovisión, Ruth Lorenzo presentará esta preselección y es quien mejor va a saber lo que sienten los participantes. "Se genera un antes y un después y eso una actuación que va a quedar para siempre. Tener solo tres minutos para darlo todo, al desnudo, se ve muy bien quién va a poder subirse al escenario de Eurovisión que es magno. Quiero que los concursantes se sientan arropados y todos ya son ganadores", asegura la artista.

Se siente "impresionadísima con el plató y el despliegue tan bello", está muy "arropada por todos los fans y el público" y "deseando ver qué va a pasar esta noche". Así lo ha asegurado Lorenzo antes de dar paso a Calderó, que tenía muchas ganas de que llegue este día, el de la primera semifinal. Han estado a tope con los ensayos y apunta que "cuando pisas el escenario ya sientes esa energía eurovisiva y desde el segundo 1 ya va a haber sorpresas". Ana Prada, por su parte, reitera estas impresiones y confiesa que cuando entras el escenario, ves que "tiene magia, y eso que lo veíamos vacío. Tenemos ganas de disfrutar, bailar, cantar y ver las puestas en escena".

¿Qué han pedido los presentadores?

Aunque la pregunta inicial era sobre los rituales y manías antes de salir en escena, las respuestas han ido derivando a qué es lo que han pedido los presentadores de cara a las galas. Lo que ha pedido Marc Calderó es "ver más grandes los nombres y los números"; Ana Prada lo que ha solicitado es "un tacón cómodo parar no pegar traspiés por la pink room"; y Ruth Lorenzo quiere dejarse llevar, pero señala: "Si me equivoco, se me perdonará porque soy murciana".