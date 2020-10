Los 10 mejores momentos de 'Skam España' (y el final), analizados por su directora Begoña Álvarez

20:47 horas. En ese momento tan inusual de este sábado 24 de octubre llega a su fin 'Skam España' para siempre. Atrás quedan más de dos años, cuatro temporadas y 32 episodios que nos han acompañado hasta en los momentos menos esperados del día. Sin necesidad de estridencias y tramas imposibles, la serie de Movistar+ y Zeppelin TV se ha convertido en un fiel reflejo de los adolescentes de hoy en día y, de paso, les ha proporcionado herramientas con las que hacer frente a algunos de los problemas a los que se enfrentaban Eva, Cris, Nora, Viri y Amira.

Begoña Álvarez, una de las directoras de 'Skam España'

Alba Planas, Irene Ferreiro, Nicole Wallace, Celia Monedero y Hajar Brown se han convertido en las grandes aliadas de muchos jóvenes que han crecido con ellas minuto a minuto (literalmente) y se han empoderado en su feminidad, su sexualidad, su descubrimiento interior y otras adversidades del viaje que lleva hasta la vida adulta, si es que este viaje culmina en algún momento. En FormulaTV nos hemos propuesto el difícil reto de sintetizar en diez momentos clave la historia de estas cinco amigas y, para ello, hemos hablado con una de las directoras de la serie, Begoña Álvarez.

Ella ha sido una de las cabezas pensantes a la hora de adaptar en nuestro país una serie que se convierte en un verdadero fenómeno allá donde se emite. Como ya nos explicaba en septiembre de 2018, fue un proceso de "repetición" y no de "réplica" en el que se entrevistó a unos 200 jóvenes con ayuda de psicólogos para conocer de cerca lo que más les preocupa. ¿El objetivo? Colocarse a la altura del adolescente para narrar su realidad, sin juzgarlo desde la perspectiva adulta.

1 Eva la zorra, la primera gran lección para el equipo

Eva es víctima de ciberacoso en la primera temporada

Los inicios de 'Skam España' estuvieron protagonizados por Eva y su relación con Jorge, de la que descubrimos al final de la primera temporada que había comenzado cuando él aún estaba saliendo con Inés. Esto, unido a una infidelidad posterior de la joven, acabó provocando que se convirtiese en el punto de mira de todo el instituto. "Nos metimos de lleno en un acoso que, por desgracia, está muy de moda, el ciberacoso. Es un arma peligrosísima y muy dañina para la víctima", recuerda Begoña Álvarez.

Contra todo pronóstico, los fans tomaron ejemplo de Nora y se posicionaron inmediatamente con Eva de una forma que tambaleó los planes de la producción: "Georgia Elliott hizo un trabajo muy chulo con el perfil eva_la_z0rra para crear la trama, pero de repente la gente empezó a denunciarlo porque empatizaban muchísimo con Eva". Ante el aluvión de denuncias, Instagram cerraba un perfil aparentemente real y vejatorio, "algo que no pensábamos que iba a ocurrir y un revés muy interés a nivel sociológico, muy chulo y muy bonito por lo que significaba". La directora admite que entró en pánico "porque estaba recién llegada a las redes sociales", pero Georgia, "con esa paz y ese conocimiento que le caracterizan", le hizo ver que era "maravilloso": "Significaba que estaban de lado de Eva, movilizándose por ella igual que harían por un amigo".

El desenlace fue, si cabe, más inesperado todavía: "Alguien creó el perfil cris_el_z0rro y la gente empezó a volcar reflexiones muy interesantes sobre por qué siempre tiene que ser la mujer la zorra cuando ella no sabía que él tenía pareja y él tenía la responsabilidad". "Fue uno de nuestros primeros intentos del 'ponte en su lugar' que nos ha acompañado durante toda la serie", rememora. Y es que 'Skam España' ha sido un proyecto intenso de principio a fin. "Es una serie muy viva por esa relación que tiene con los fans, por eso nos ha tenido dos años y medio sin parar de trabajar los fines de semana, por las noches...".

2 Eva rompe con Jorge y empieza a empoderarse

La amistad de las chicas, el núcleo de 'Skam España'

Tras todas las idas y venidas de la primera temporada, Eva se dio cuenta de que su relación Jorge no les estaba convirtiendo en la mejor versión de si mismos. La dependencia entre ambos estaba siendo excesiva y decidió, de una forma muy madura, que debía romper con él. "La serie nace con una intención de reflejar una realidad y, al mismo tiempo, de ser útil y lanzar mensajes constructivos que sirvan para algo", reflexiona la directora. Eva se dio cuenta, en ese momento, de que tenía que quererse más a ella, impulsada precisamente por el amor de Cris, Nora, Viri y Amira: "El grupo de amigas y lo fuertes que se vuelven juntas es fundamental en toda la serie, y es en esa primera temporada cuando se empieza a gestar".

Begoña recuerda aquella ruptura como "una de las secuencias más bonitas de toda la serie por cómo la trabajamos, por cómo la trabajaron los actores, por cómo fue ese día de rodaje y por el resultado. Era un poco el inicio del empoderamiento de Eva, de tomar las decisiones por si misma, siempre apoyada por un grupo de amigas muy sólido, muy generoso y muy sano, y el principio de dejar de tomar decisiones por miedo. Es la primera vez que empieza a tomarlas de forma más consciente y a disfrutar del resultado".

3 El perdón de Joana a Cris, el inicio de algo nuevo

Cris y Joana, la pareja más querida de 'Skam España'

Sin duda, Cris y Joana, o Croana como fueron bautizadas por los fans, han protagonizado la historia de amor que más ha marcado 'Skam'. Vivió un punto de inflexión en el quinto capítulo de la segunda temporada, cuando el personaje de Rizha le dijo "Perdóname" al de Irene Ferreiro y le pidió una nueva oportunidad tras dejar a su novio. "La cantidad de visionados que tiene ese clip en YouTube, más de cuatro millones, así lo demuestra".

La directora lo recuerda como otra de las escenas más bonitas de la serie: "Se generó en Parque de las Avenidas, que es donde las grabamos, una emotividad súper potente en la que las dos conectaron. Dejamos la cámara fija para que aquello fluyese entre ellas, que se sintiesen libres sin la presión de las posiciones, de las marcas, del texto... El resultado fue una de las secuencias más bonitas de un amor muy complicado por los condicionantes, pero muy puro entre ellas dos".

"Hay gente que lo ha visto y lo ha revisto, creo que es porque se juntaron muchos elementos. Es una historia muy necesaria entre dos chicas, pone la bisexualidad sobre la mesa con el respeto que merece y plantea las enfermedades mentales", valora Álvarez, que suma a todos estos aspectos "el carisma que tienen tanto Irene como Tamara, que son dos actrices increíbles".

4 "Los buenos amigos", un éxito predecible

La paz de Cris y Joana en "Los buenos amigos"

Hablando de reproducciones, Cris y Joana protagonizan también "Los buenos amigos", el clip más visto de 'Skam España' con 5,4 millones de reproducciones. Una escena que bebía directamente de la serie noruega porque "a lo largo de todas las temporadas hemos querido respetar momentos del 'Skam' original que, para nosotros, eran muy icónicos". No obstante, el equipo creativo no ha dejado que la ficción madre les ate a la hora de contar su historia en España: "El viaje que hacen los personajes es similar al noruego pero creo que somos de las adaptaciones que más se han alejado del original porque entendíamos que así lo debíamos hacer".

El rodaje de "Los buenos amigos" estuvo muy alejado de esa calma que manifiestan Cris y Joana tumbadas en la cama. "Fuera de cámara aquello era un cuadro. La habitación de Cris era canija y había mucho equipo. Para subir la cámara sobre la cama se montó un número... veías una pierna aquí, el de sonido tirado encima del cámara... Afortunadamente, solo se percibe esa sensación de paz y amor y esas reflexiones tan chulas sobre la amistad de ellas dos".

5 El puñetazo a Lucas, el dolor de la libertad LGTIBQ+

Lucas recibe el apoyo de sus amigos y amigas tras sufrir una agresión homófoba

A lo largo de toda la serie se ha intentado "acercarse a la adolescencia desde un respeto máximo y, a la vez, dar voz a quienes normalmente no la tienen", como los miembros del colectivo LGBTIQ+. Para ello, "siempre nos hemos apoyado muchísimo en las experiencias propias de los adolescentes que nos han rodeado, como nuestro grupo de actores".

El clip "Puñetazo" nos muestra a Lucas "el día en que decide empezar a vestir de una manera con la que se siente más identificado". El joven había conseguido romper el miedo y declararse homosexual pese a formar parte de un grupo de chicos heterosexuales y no contar con un apoyo directo. Justo el día en que más seguro se siente, "el pobrecito topa con un bobo y le termina dando un puñetazo que no solamente tambalea esa carrerilla que había cogido sino que Cris, que en ese momento se asoma a la bisexualidad, sufre esa bofetada como si fuera propia". Un reflejo de unos ataques que no siempre son físicos pero que "muchos adolescentes e incluso adultos siguen sufriendo hoy por hoy".

En concreto, 'Skam España' ha hecho una gran labor por la normalización de la bisexualidad: "Cuando preparamos la serie muchos adolescentes nos dijeron que parecía que siempre se cuenta al servicio de la excitación de los hombres homosexuales. Y no, la bisexualidad tiene entidad por si misma", defiende Álvarez, incapaz de recordar un referente anterior en ficción en este sentido.

6 Viri, una hija de la crisis económica

Viri le explica a Hugo cuál es la situación económica de su casa

'Skam España' es una serie que se alimenta constantemente de los conflictos actuales de la sociedad y el personaje de Celia Monedero sirvió para reflejar a "toda una generación de adolescentes que ahora tienen 17 o 18 años y son los hijos de la crisis". Muchos han crecido durante la década pasada en casas con pocos ingresos, con padres y madres que se han convertido en parados de larga duración o están obligados a encadenar contratos basura: "No es fácil crecer con esta situación, es injusto y, además, no todo el mundo lo digiere correctamente".

Tal es el caso de Viri, a la que hemos visto fortalecerse a lo largo de esas temporadas "gracias a un grupo de amigas que ayuda a que crezca su confianza en si misma y gracias a su relación con Hugo". Viri ha descubierto que "ella no es su situación económica": "Ella es más, tu situación económica o familiar no te define, te definen otras cosas. Y lo que a ella le define es muy fuerte y poderoso, es una tía con una capacidad de aguante y una fortaleza mental muchísimo mayor que gente que ha crecido entre algodones".

Una de las escenas en las que ella se empodera frente a sus adversidad es cuando le confiesa a Hugo esa realidad económica que le obliga incluso a compaginar sus estudios con su trabajo en un supermercado. "Es un momento muy importante y muy bonito con el que creo que mucha gente se verá reflejada", señala la directora.

7 Viri se hace fuerte al rebelarse contra Nora

Viri echa de su casa a Nora

Precisamente por este tema, Viri vive un enfrentamiento con Nora cuando esta desvela que su amiga robó el dinero del viaje de fin de curso. La última se presenta en su casa para pedirle perdón y "se encuentra con una Viri que no habíamos visto nunca". "Nos parecía muy interesante ese contraste de tener una habitación lo más rosa posible y ver a una chica que de repente saca esa fuerza para echar a una amiga de casa", recuerda Begoña.

Y es que "Viri es el paradigma de 'Skam'", un término noruego que sirve para designar una vergüenza muy íntima que cada persona, sobre todo los adolescentes, lleva muy dentro de si misma. "Desde el primer capítulo ya vemos a una chica que rechina por esa estridencia y esa necesidad de ser aceptada, ese postureo... Cuando descubres a qué se debe, empatizas y por fin entiendes muchas cosas. La identificación de la gente con Viri ha sido brutal porque Celia le ha dado una humanidad que solo ella era capaz", añade.

8 Nora acelera para volver con Alejandro

Nora y Alejandro, un final feliz

Los fans tuvieron que esperar el descanso entre la tercera y la cuarta temporada -y un confinamiento entero- para poder ver cómo Nora y Alejandro daban el paso definitivo para darse la oportunidad definitiva. "Nos apetecía mucho desde el principio no perder el personaje de Alejandro. En la versión noruega, William es un personaje que ha vivido situaciones muy traumáticas desde pequeño, pero ese no era el Alejandro que dibujamos nosotros", desvela Begoña Álvarez, que considera que "el final del recorrido de ellos dos solo tenía sentido juntos".

"Alejandro aprende a lo largo de estos años una gran lección junto a Nora. De repente, ese chico guaperas, pijo, forrado y bastante caprichoso se convierte, contra todo pronóstico, en un tío sensible, maduro y sin tonterías y en un apoyo fundamental para Nora durante todo su noviazgo con Miquel". Ayudada por Amira y su padre, Nora se da la carrera para detener a Alejandro en su camino al aeropuerto. "Nos parecía muy bonito ir contra el cliché de guaperas y niño vacío y, después de esa relación tan difícil con Miquel, creímos que los dos se habían ganado terminar juntos".

9 Amira, Dani y las azoteas

Dani acompaña a Amira a una azotea para cumplir con el Ramadán

Si algo ha sido constante en 'Skam España' han sido las azoteas. "José Ramón Ayerra, el otro director, siempre dice que hemos hecho una serie de azoteas. Es que es una faena no tener un mar", bromea Begoña Álvarez. Uno de los momentos más importantes de la cuarta temporada es cuando Dani acompaña a Amira a ver el atardecer a la espera de poder comer, tal y como rige el Ramadán. Es otro de las escenas que rinde homenaje a la serie original: "Para nosotros era un clip muy importante porque era el momento de máximo amor, de rozar la felicidad con la punta de los dedos".

Justo cuando empieza a ser feliz y tiene que dar más pasos, Amira comprende "lo difícil que es ser coherente con esa opción religiosa que asumió libremente. Todo era fácil cuando no había que tomar decisiones porque no había ningún interés amoroso en su vida, hasta que su relación con Dani se materializa". La ficción de Zeppelin TV ha reflejado así la vida de una musulmana practicante a día de hoy, una experiencia "muy gratificante por todo lo que hemos aprendido del Islam": "Gracias a Hajar y a toda la humanidad que le ha dado al personaje, esa profundidad, esa mirada que tiene... Hemos aprendido muchísimo y nos ayuda a ponernos a todos en el lugar del otro todavía un poco más".

10 El final

A las 20:47 horas el final de 'Skam España' comentado por la directora

Estos dos años, cuatro temporadas y 32 episodios llegan a su fin este sábado a las 20:47 horas. Vuelve entonces a FormulaTV para descubrir los secretos del final de 'Skam España' en palabras de su directora, Begoña Álvarez.