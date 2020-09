Melani Olivares: "En 'MasterChef Celebrity' he tenido momentos muy divertidos, pero montan lo que quieren"

Aunque Melani Olivares y los espectadores de TV3 se despidieron de 'Benvinguts a la família' en 2019, la serie arranca ahora una segunda vida al comenzar sus emisiones en Comedy Central el martes 22 de septiembre. Aprovechamos la ocasión para hablar con la actriz, que dio vida a Àngela en esta ficción par que nos cuente qué supuso el proyecto, cómo creó el personaje, si estaría dispuesta a volver a ese universo para una tercera temporada y cómo era rodar con compañeros como Yolanda Ramos e Iván Massagué.

Desde entonces, Olivares ha participado en la serie 'Perdida', acaba de terminar 'La reina del pueblo' y acaban de empezar las emisiones de la quinta edición de 'MasterChef Celebrity', en la que ella es una de las aspirantes. En su estreno, la actriz pasó un poco desapercibida y se abre con nosotros para explicarnos a qué se debe y cómo se sentía realmente cuando estaba en las cocinas.

Melani Olivares, como Àngela en 'Benvinguts a la família'

¿Cómo te sientes al promocionar una serie que arrancó en 2018 y de la que ya te despediste?

Pues igual que hace un año. Estoy muy contenta, la verdad, porque es la primera vez que se pasa en una cadena nacional, la hemos doblado al castellano y ha sido una experiencia muy chula y tenemos muchas ganas de que se vea.

Àngela es un personaje muy fuerte, con mucha garra, muy seria, muy tirada para adelante, con una vida bastante jodida y con poca suerte

¿Qué supuso para ti esta serie?

Esta serie me llegó en el momento que yo acababa de parir a mi tercer hijo y fue una serie en el que el personaje es protagonista y lleva todo el peso de la historia, por supuesto con un pedazo de actores que sostienen las tramas principales y secundarias. Fue una experiencia brutal, porque es un personaje muy fuerte, con mucha garra, muy seria, muy tirada para adelante, con una vida bastante jodida y con poca suerte. Como dice el dicho, perro con rabia todo son pulgas.

Àngela no ha salido de un lío y ya se está metiendo en otro. Supongo que para ti como actriz debe de ser muy enriquecedor.

Eso es maravilloso, porque cuando a un personaje le están pasando cosas, te están pasando a ti, con lo cual tienes que ir defendiendo todo eso. Los personajes que tienen menos, pues son más aburridos, pero a esta le venían por todos lados. Ha sido un trabajo duro porque eran todos los días, todas las secuencias, sobre todo la primera temporada. Fue tirar hacia adelante a su familia y yo como actriz defender todo eso que había ahí.

¿Te dio pena desprenderte del personaje?

Siempre da pena acabar. Piensa que te involucras durante tres o cuatro meses, creas una familia nueva, estás unas 12 horas al día con esa gente y de repente tu mundo es otro. Yo me llevé a mis dos hijos pequeños a Barcelona, pero es verdad que tu vida alrededor también cambia porque nos tuvimos que ir de Madrid para que yo pudiera rodar. Pero molaba porque era un personaje muy fuerte en una comedia negra, que es un género muy chulo para trabajar y que te hace mantenerte muy alerta.

Mis escenas con Yolanda Ramos son muy graciosas y muy interesantes para trabajar como actriz

¿Y qué tal con el resto de actores y actrices?

Luego estaba el personaje que era el de Yolanda Ramos que era el payaso y era una relación muy bonita que se formaba entre nosotras. Eran escenas muy graciosas y muy interesantes para trabajar como actriz. Además Yolanda y yo vivíamos una encima de la otra, ¿pues qué más queremos? Con Iván Massagué brutal, con los niños era increíble trabajar con ellos y con el resto del elenco, que no conocía porque era la primera vez que trabajaba en Cataluña con un personaje principal y catalán, fue maravilloso. Ha sido muy enriquecedor.

Los perdedores, que por mucho empeño que pongan todo le sale mal, crean mucha curiosidad

Hubo dos temporadas que para los fans supo a poquito. ¿Crees que la serie tenía más recorrido?

Yo creo que sí. Es verdad que las dos temporadas estábamos muy centrados en las tramas de Ángela y todo su universo pero es que ahí había muchos universos más que descubrir. Incluso de Ángela, que tenía mucho recorrido más. Había personajes muy ricos. Los perdedores, que por mucho empeño que pongan todo le sale mal, crean mucha curiosidad. Y estos los tenían.

Melani Olivares y el resto del reparto de 'Benvinguts a la família'

Además creaste un personaje muy real y muy natural. Al ver a Àngela entran ganas de darle un abrazo.

Ay, qué bonito. Es que ella era muy bonita, porque cuando las cosas salen mal, pero no porque uno no ponga de su parte sino porque la vida a veces te vapulea, crea mucha ternura y eso le convierte en un personaje muy tierno. También tiene mucha mala hostia, ¿eh? Pero es que para tirar adelante con toda la cuadrilla esa, como no se pusiera firme, imposible.

Me encantaría hacer una tercera temporada, porque es un personaje que no se ha desgastado

¿Hay esperanzas de que surja una tercera temporada o es un proyecto que ya está cerrado?

Es que como ahora estas cosas son tan extrañas... De repente igual tiene un exitazo en Comedy Central y piden otra temporada. Y a mí me encantaría, la verdad, porque es un personaje que no se ha desgastado y tiene mucho recorrido como hablábamos.

Para ti, estar ahora hablando de esta serie, hace que no te desprendas del todo de Àngela.

Claro, es como que de repente ha aparecido otra vez a mi vida cuando ya la tenía perdida. Pero hablando de 'Perdida' he hecho esta serie que solo ha tenido una temporada y ha tenido muchísimo éxito.

Y que de repente ahora podrían decir de renovarla...

Exacto, podrían decir de renovarla de repente, porque se habló de una segunda temporada, pero yo qué sé. La cosa es poder trabajar en lo nuestro y tirar a nuestras familias hacia adelante porque la situación está muy jodida.

Yo soy una afortunada que trabaja, pero ganando muchísimo menos que lo que ganaba hace 20 años

Dentro de lo que cabe, tú eres una afortunada.

Yo soy una afortunada que trabaja, pero ganando muchísimo menos que lo que ganaba hace 20 años. Pero sí, por lo menos soy una afortunada y puedo traer algo a mi casa, que tengo tres hijos a mi cargo. Pero es una situación para el mundo de la cultura que estamos bastante... viéndolas venir. Yo estaba en el teatro trabajando, nos confinaron y me he quedado en casa sin ayudas, con hijos a mi cargo, sin ninguna ayuda gubernamental... Con lo cual, ¿afortunada? Sí. ¿Sí? Depende.

Melani Olivares, en 'MasterChef Celebrity'

Yo no había hecho nunca reality, pero me daba la posibilidad de poder currar

Lo bueno es que saliste del confinamiento con nuevo trabajo: 'MasterChef Celebrity'.

Sí. Fue la oportunidad de poder salir de casa cuando estábamos todavía confinados y poder trabajar. Trabajar en algo que no es lo mío, porque yo no había hecho nunca reality, pero me daba la posibilidad de poder currar. Yo en eso soy como Àngela, que me lío la bata a la cabeza y por mis hijos mato, cocino o como. Lo que sea.

En 'Benvinguts' estabas con Yolanda Ramos e Iván Massagué que ya estuvieron en 'MasterChef'. ¿Te han dado algún consejito?

Por supuesto, pero me los quedo para mí. Pero me lo he pasado muy bien, ha sido una experiencia con mis compañeros brutal y me he reído un montón.

Tú ruedas tres días 14 horas y luego ellos montan lo que creen que tienen que montar

En el primer programa de 'MasterChef Celebrity' pasaste un poco desapercibida. ¿Dónde estaba la Melani que queremos ver?

¿Sabes lo que pasa? Tú ruedas tres días 14 horas y luego ellos montan lo que creen que tienen que montar. Yo te puedo asegurar que he tenido unas risas infinitas con La Terremoto, con David Fernández, con Jesús Castro, con Juan José Ballesta... y ha habido momentos muy divertidos, pero ellos montan lo que quieren mostrar. Yo también he leído que estoy muy tímida, pero yo es que soy una persona tímida. Bueno, depende, pero cuando entras a un sitio donde hay 16 personas, yo no soy de acaparar la atención. Voy poquito a poquito. Cada uno gestiona sus cosas y sus tiempos. También entrar a cocinar es un tema, porque yo cocino en mi casa para mis hijos, pero comida casera. También es verdad que yo llegué allí tras un confinamiento, con tres hijos de diferentes edades . Vamos que yo relajadita y tranquila no llegaba.

Imagino que la experiencia en general habrá sido buena, que llevaste a tu hija y a tu sobrina al casting de 'MasterChef Junior'.

Sí, pero no las han cogido.

Yo ya me estaba imaginando ese encuentro en el 'Junior' con ellas concursando y tú llegando de invitada.

Qué maravilla, ¿a que sí? Bueno, podría haber sido eso pero no será. Es verdad, pero yo os hago un vídeo encontrándome con mi hija y listo. Además ella tiene mucha jeta, que cualquier cosa que le digas, ella la graba.