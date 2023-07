Mercedes Milá atiza a las altas esferas de Telecinco por cancelar 'Sálvame': "Esto es un tema ideológico"

Por Almudena M. Lizana |

El viernes 14 de julio de 2023, 'Viernes deluxe' celebraba su último programa de la historia en Telecinco. Para ello, el programa producido por La Fábrica de la Tele invitó a Mercedes Milá. La periodista y presentadora de televisión arrancó el programa explicando por qué había decidido acudir al cierre del formato, recordando cuando ella se alejó de los focos.

Mercedes Milá en 'Viernes Deluxe'

"Yo me tenía que cuidar de mi salud, decidí marcharme porque me encontraba mal.. Decidí venir porque creo que esto es un tema ideológico, no es ya que se acaba un programa y te voy a dar un consejo., con la creatividad, con el espectáculo, con el trabajo bien hecho", atizaba Mercedes Milá, muy clara.

Más tarde, ya cuando la catalana debía abandonar el plató tras terminar su entrevista, Milá quiso lanzar otro dardazo muy claro al dar un consejo a todos los trabajadores de La Fábrica de la Tele. "Quería despedirme en plan romántico. Lo que quiero decir en esta noche para ya irme porque me están echando, como hacen siempre en esta productora. Te llaman muchas veces para luego echarte", empezaba diciendo Milá, tirando de ironía que arrancaba una risa a los presentes en el plató.

Dardazo directo a lo más alto

"Quiero decir, en serio, que os deseo a todos los que recibís un suelo de La Fábrica de la Tele y a sus creadores que tengáis suerte. Que saldréis adelante y que la vida está por delante, que no os pongáis en plan nostálgico. Si no os han sabido entender aquí alguno, no os preocupéis, os entenderán allí, otros", decía señalando primero arriba, refiriéndose a las altas esferas de Mediaset España, para luego señalar a un lado. "Olé, bravo, bravo, bravo", respondía María Patiño, emocionada.