Por Beatriz Prieto |

La final de 'Supervivientes' arrancó la noche del jueves 29 de junio con la resolución del duelo entre los nominados Asraf Beno y Bosco Blach. El madrileño resultaba tener algo más de apoyo entre el público , lo que dejaba al ceutí a las puertas de la final, decisión que no gustó a los seguidores del segundo, entre los cuales se encontraba Mercedes Milá, quien compartió su descontento a través de su cuenta de Instagram.

Asraf Beno e Isa Pantoja se reencuentran en la final de 'Supervivientes 2023'

, compartía la presentadora, con una imagen de un emocionado Beno en pleno reality. Milá confesaba estar "viendo la final de 'Supervivientes', y pongo esta palabra en minúsculas con toda la intención", para después señalar que "se acaba de producir la expulsión de Asraf frente a Bosco.". "Asraf es el ganador moral de este programa y el que lo tiene que saber, lo sabe", opinó la catalana.

"Para mí, ni Adara, ni Jonan, ni Bosco, le llegan a la suela de sus sandalias", confesaba Milá, quien incluso reconoció que "en estos momentos apagaría el iPad si no fuera porque queda la entrevista del cuarto clasificado. Después de eso, dejaré de verlo". "Me da exactamente igual los que me critiquéis; los que no aceptéis una opinión tan drástica, lo siento pero es la que llena mi corazón", escribió la presentadora, tras lo cual deseó a Isa Pantoja "todo el amor del mundo y mi mayor felicitación por tu esfuerzo, tu amor y tu absoluta entrega".

Una injusticia "muy gorda"

"Las injusticias existen y esta es una y muy gorda", añadía Milá, antes de escribir unas palabras para Beno. "Cuando salgas a la calle, entenderás todo lo que acabo de escribir en caliente viéndote abrazado a tu hermano que ha dicho verdades como puños", dedicó la presentadora, agradecida con el ceutí "por cada minuto de tus 107 días de concurso. Gracias de corazón". Unas palabras con las que Alexia Rivas, colaboradora del reality y uno de los fantasmas del pasado, se mostró totalmente de acuerdo: "Es triste. Pero mejor es llevarte el amor de toda España que un cheque de dinero. Más Asraf en el mundo, que ha tenido que aguantar lo inaguantable".