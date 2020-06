La metedura de pata de Paz Padilla al pensar que ya había acabado su directo de Instagram

Las redes sociales estrechan las distancias entre los famosos y sus seguidores, pero si no se manejan con una cierta destreza también pueden estallar en contra de sus usuarios. Al igual que los micrófonos abiertos han jugado malas pasadas a aquellos que creían que ya estaban cerrados, los directos de Instagram también pueden exponer momentos inesperados, como el protagonizado por Paz Padilla durante el rodaje de 'La que se avecina'.

En uno de los descansos de la grabación de la serie de Mediaset, que ha retomado la producción de la segunda parte de su duodécima temporada tras el parón provocado por el coronavirus, la actriz y presentadora gaditana ha reclutado a su compañero Pablo Chiapella para dirigirse a las más de mil personas que estaban viendo su retransmisión en directo en Instagram.

Tras un arranque cargado de humor, en el que Chiapella bromeaba con que los espectadores agradecerían que no se les viera la cara al estar cubiertos con mascarillas, y un par de chascarrillos más, Padilla se despidió de sus seguidores y, cuando pensaba que ya había "colgado", cambió el tono para reflexionar sobre la futilidad de este tipo de conexiones: "Con que tú hagas esto... tonterías: estoy en el supermercado, voy al parque, no sé qué no sé cuánto..."

"¿Tú no has visto a la Vanesa? ¿Por qué está Vanesa todo el día con esto?", comentaba la humorista haciendo referencia a su colega Vanesa Romero, que compagina su labor como actriz con la de influencer. Ante esos interrogantes, Chiapella, también aparentemente desconocedor de que el móvil seguía grabando, tenía una respuesta clara: "Porque le dará pasta también, ¿no?"

Comprometida con la causa

En marzo, cuando España estaba sumida en una profunda crisis sanitaria a causa del coronavirus, Padilla fue uno de los rostros conocidos más representativos del apoyo ciudadano a las instituciones hospitalarias. Desde su hogar y con su propia máquina de coser, la presentadora de 'Sálvame' estuvo confeccionando mascarillas para impulsar la iniciativa promovida por el Instituto de Formación Profesional Sanitaria.