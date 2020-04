La razón por la que Paz Padilla ha desaparecido de 'Sálvame'

La crisis del coronavirus ha obligado a los programas de televisión a reinventarse para poder mantenerse en parilla. Sin público, con equipo reducido y apostando por las videollamadas, 'Sálvame' ha conseguido continuar en emisión cada tarde en Telecinco. Aunque ha incluido nuevos contenidos vinculados a la pandemia, el espacio de La Fábrica de la Tele sigue fiel a su esencia con los dramas y comedias de sus colaboradores habituales.

Carlota Corredera y Paz Padilla en 'Sálvame'

Pero, desde que se decretó el estado de alarma, la audiencia echa de menos a la carismática Paz Padilla. ¿Por qué ha desaparecido totalmente? La propia presentadora respondió a esta pregunta este jueves, 16 de abril, a través de una conexión por videollamada que realizó con su programa. "Tengo que proteger a mi gente, porque es la única manera de parar el virus. Lo tuve claro desde el principio", declaró la gaditana, que se encuentra confinada junto a su marido, su hija, su hermana y la empleada que trabaja con ella.

Una ausencia que han notado especialmente sus compañeros de programa, tal y como le ha hecho saber el colaborador Rafa Mora: "Se te echa de menos, Paz". Pero no ha sido el único, ya que Kiko Matamoros y María Patiño también se han alegrado de poder hablar con ella aunque sea a través de una pantalla. Padilla aprovechó la conexión para tener unas palabras emotivas con Víctor Sandoval y agradecer al programa su labor con los espectadores: "Cada tarde hacéis el confinamiento mucho más sencillo y más fácil".

Su labor solidaria

A pesar de ausentarse de su puesto de trabajo, la actriz y presentadora no para quieta. Desde que comenzó el confinamiento, no ha dejado de mostrar sus iniciativas solidarias en sus redes sociales. Padilla ha confeccionado mascarillas caseras para la luchar contra la COVID-19 y forma parte de una campaña solidaria de la Comunidad de Madrid cuyo objetivo es recaudar fondos para material sanitario. "Me siento emocionada por la repercusión que está teniendo, hemos recaudado 16 millones de euros", declaró.