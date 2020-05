Carlota Corredera desmiente su presunta rivalidad con Paz Padilla en 'Sálvame': "Es falso"

¿Qué tipo de relación existe entre los presentadores de 'Sálvame'? Es posiblemente lo que muchos se preguntan. El magacín producido por La Fábrica de la Tele para Telecinco cuenta con Jorge Javier Vázquez, Carlota Corredera y Paz Padilla como presentadores titulares del espacio, aunque en las últimas semanas, solo hemos visto a los dos primeros al frente del formato. La humorista y también actriz de 'La que se avecina' decidió pasar toda la crisis del coronavirus confinada en su hogar en Pozuelo de Alarcón (Madrid) junto a su hija Anna, su marido y una de sus hermanas. Esta optó por mantenerse aislada y segura en su casa y aprovechó el tiempo allí para coser mascarillas para los sanitarios; en definitiva, quiso ser útil en esta pandemia.

Paz Padilla y Carlota Corredera, en 'Sálvame'

Aunque ha conectado en un par de ocasiones con el espacio, no ha pisado el plató de 'Sálvame' todavía. Tal y como publica la revista Lecturas, tenía previsto reincorporarse al magacín el pasado 7 de mayo, pero a última hora optó por quedarse en casa y por ello, en su lugar tuvo que acudir Carlota Corredera a cubrir su hueco (ya que los jueves Jorge Javier Vázquez no presenta el espacio ya que se emite 'Supervivientes' ese mismo día). Pero bien, la cosa no queda ahí, según la citada publicación, a la gallega no le habría hecho ninguna gracia la inminente vuelta de la humorista y no estaría demasiado a favor de ceder terreno en cuanto a las labores de presentación del magacín se refiere. ¿Hay entonces una rivalidad entre ambas por ocupar el hueco de Jorge Javier Vázquez?

La propia Carlota Corredera quiso responder de forma tajante en 'Sálvame' el pasado miércoles 13 de mayo. La gallega desmintió radicalmente esta información y dejó uy claro que entre ella y Paz Padilla a día de hoy existe una gran relación. "Si quieren comprar la revista por esa información, no se gasten el dinero porque es falsa", afirmó. Además, quiso evidenciar su buena sintonía con la andaluza, mandándole un beso en directo. El tema por tanto quedó ahí cerrado pero la incógnita es si Paz Padilla también responderá a estos rumores cuando regrese al espacio del que lleva ausente dos largos meses por el confinamiento derivado de la pandemia del COVID-19.

Paz Padillas, cosiendo mascarillas

Este tiempo ha sido aprovechado por la presentadora para realizar una importante acción solidaria. Tal y como ella misma contó en diferentes conexiones con los magacines de Telecinco y en sus redes sociales, esta ha ayudado a coser mascarillas para hospitales, clínicas y residencias de todo el país. Lo ha hecho con su propia máquina de coser y dentro de la iniciativa impulsada por el Instituto de Formación Profesional Sanitaria, que ha superado los 500 voluntario y 60 empresas colaboradoras en la donación de telas. Padilla contó que gracias a esta bonita iniciativa además recibió un bonito distintivo del instituto en reconocimiento "a las personas que hacen realidad una acción sanitaria solidaria".