Críticas a Paz Padilla por sus comentarios en 'Sálvame' sobre la muerte de Álex Lequio

Tras más de dos meses confinada, Paz Padilla ha vuelto a ponerse al frente de 'Sálvame' y su regreso ha sido muy sonado por sus polémicas declaraciones. Aunque no fuese su intención, las palabras que ha mencionado sobre el fallecimiento de Álex Lequio no han sentado bien a la audiencia, quien ha criticado duramente a la presentadora.

Paz Padilla, en 'Sálvame'

Muy dolida y sentida por la triste noticia, Padilla comentó en el plató: "Nunca estás preparado, pero la muerte forma parte de la vida. Es algo que todos... vamos a recorrer ese camino". Además, afirmaba que podría tratarse una "liberación" para los padres. Pese a estas desafortunadas palabras que no han sentado bien, la presentadora ya había publicado en sus redes sociales un emotivo mensaje despidiéndose de Álex Lequio: "Un buen hijo que amaba con locura a su madre y mi mensaje de apoyo es para Ana Obregón ¡Mucha fuerza para poder llevar el día día de la vida sin él. El amor de tu hijo no muere, será eterno, siempre estaréis unidos. Lo siento en el alma".

Tras lo sucedido en 'Sálvame', muchos han saltado a las redes para criticar estos comentarios convirtiendo a la presentadora en trending topic. "Para decir esas gilipolleces te hubieras quedado en tu casa", decía una usuaria mientras que otra escribía: "Que Paz Padilla diga que alguien puede descansar cuando deja ir a un hijo es de ser mala persona". Mientras otros la tachaban de "insensible" y de "tremenda", una pedía: "Preguntadle a Paz Padilla si se hubiera muerto su hija diría la misma mierda de comentarios que esta diciendo ahora".

Críticas a Laura Fa en el tanatorio

Conexión en 'Sálvame' con Laura Fa

Aparte de las palabras de Paz Padilla, 'Sálvame' también ha sido muy criticado en su programa del jueves 14 de mayo por otro motivo. Tras la muerte de Álex Lequio, Laura Fa se desplazó hasta las puertas del tanatorio teniendo una actitud que los espectadores han tachado de "poco respetuosa" por ir detrás de Ana Obregón y Alessandro Lecquio.

Una de las espectadoras ha comentado: "Hacerle un homenaje hablando de él con cariño me parece correcto. Que Laura Fa vaya corriendo para conseguir la imagen de una madre destrozada al llegar al tanatorio donde esta su hijo muerto, me parece vomitivo, y la periodista una carroñera sin vergüenza", mientras que otro sentenciaba que "el morbo no puede estar por encima del respeto y la humanidad".