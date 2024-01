Por Daniel Parra |

El programa del lunes 22 de enero de 'El hormiguero' contó con la visita de Miguel Bernardeau. El actor promocionó su nueva serie, 'Zorro', que llegará a Prime Video el jueves 25 de enero y a La 1 el domingo 28. Bernardeau habló, entre otras cosas, de las dificultades que pasó para poder interpretar a un joven Diego de la Vega, que "aprende a ser El Zorro de una forma un poco patosa al principio y va dando el paso de niño a hombre durante la serie".

Miguel Bernardeau con Pablo Motos en 'El hormiguero'

Bernardeau, gran amante del surf, explicó qué significa para él practicar dicho deporte. Fue entonces cuando, al final de la entrevista, Pablo Motos le preguntó sobre el episodio en el que estuvo a punto de morir hace algunos años junto a un amigo., confesó el actor, que aseguró que "es lo más tonto" que le ha pasado en su vida. Bernardeau apuntó que fue en un día de viento pero en un sitio en el que solía navegar:

"Estábamos en un sitio en el que pasaban un montón de multimillonarios con sus megayates. No paraban", continuó. El intérprete de series como 'Élite' o 'La última' explicó qué sintió en ese momento: "Se te empieza a cristalizar la sal en la garganta, y un poco de hipotermia también teníamos". "Entonces paró un tío con un yate que había encontrado el catamarán a la deriva y, lo voy a recordar toda mi vida, me tendió la mano y me ofreció una copa de champán", concluyó.

"Hice siete pruebas"

Al comenzar la entrevista, Pablo Motos le preguntó a Miguel Bernardeau qué sintió cuando le llamaron para hacer de El Zorro. Sin embargo, el actor quiso aclarar cómo entró en la serie: "No me llamaron, hice siete pruebas". Ante la afirmación, el presentador quiso saber por qué llegó a hacer tantos castings. "Yendo a la prueba, me llama alguien y me dice que mi abuelo estaba malito, y llego un poco despistado. Hago la peor prueba de mi vida, pero me doy cuenta de que es para El Zorro y de que yo quiero hacer 'Zorro'. Entonces, llego a mi casa, llamo a mi representante y le digo: 'Por favor, quiero hacer otra'", explicó.