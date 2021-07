Miguel Bosé reapareció el sábado 17 de julio de 2021 en Balaguer (Cataluña), junto a Josep Pàmies, un activista y horticultor que, junto a Dolça Revolució, una asociación de medicina alternativa, organizó un acto de carácter negacionista del covid-19. A pesar de que los "medios de desinformación", tal y como los calificaban ellos, no eran bienvenidos en la reunión, la charla se pudo seguir por streaming y 'Socialité' recogió unas preocupantes imágenes del cantante.

Miguel Bosé

En ellas, el cantante de "Morena mía" afirmaba que "nos han mentido tanto sobre ciencia, religión, física, historia, que nosotros nos hemos de cuestionar todas las cosas". Mientras se explayaba en su discurso negacionista, el programa de Telecinco ha resaltado el extraño comportamiento del mismo durante la charla. "Desnortado, desubicado, perdido e incluso hablando solo", señalaba una de las redactoras de 'Socialité'.

Durante el reportaje, el programa presentado por María Patiño también indicaba un momento crítico para el cantante, en el qjue estuvo a punto de perder el equilibrio y caerse al suelo al levantarse de la silla. Además, en las imágenes era posible observar el nerviosismo del cantante y el afán de protagonismo por coger el micrófono el mayor tiempo posible.

En contra de la vacunación

"Manejan el potencial del miedo, pero somos muchos y cada vez más. Os puedo asegurar que, como en España, no se vive esta situación en ninguna parte", aseguraba Miguel Bosé encima del escenario. "No tienen que vacunar a los niños. Tienen que pasar por encima de nuestros cadáveres. Los niños no se tocan", sentenciaba el cantante, dejando claro, una vez más, su postura frente a la vacunación y el covid-19.