Miki Nadal es superdotado: Tiene un coeficiente intelectual de 139 puntos

Miki Nadal se ha convertido en uno de los rostros más recurrentes del panorama televisivo actual. A su habitual colaboración en 'Zapeando', se le suma su participación en la exitosa sexta edición de 'MasterChef Celebrity', donde se ha erigido como uno de sus grandes protagonistas. Tras ser eliminado y posteriormente repescado, el zaragozano ha logrado acceder al tramo definitivo del concurso culinario y es uno de los candidatos a tener en cuenta en la lucha por el ansiado premio final.

Miki Nadal

Son muchos los años que llevamos viendo al humorista en televisión y, por ende, un sinfín los proyectos en los que ha participado desde que se dejara ver por primera vez en la pequeña pantalla de la mano de 'La sonrisa del pelícano', en Antena 3. Sin embargo, pese a su extensa trayectoria profesional, aún hay datos de Nadal que quizá no tengamos tan presentes o incluso algunos lleguen a desconocer. En una entrevista concedida al programa radiofónico 'La Noche de Adolfo Arjona'', de la cadena COPE, el colaborador ha querido hacer referencia a uno de ellos: tiene una inteligencia superior a la media.

"Cuando hice el test, me dijeron que mi coeficiente intelectual era superior al 99% de la población, por lo tanto puedo entrar en ese grupo de superdotados. Ese uno por ciento en España engloba a 470.000 personas, es decir, que no estamos cuatro. (...) Pero mucha gente me dice: ¿cómo va a ser superdotado este del 'Ay omá qué rica'?", explica entre risas el maño, que cuenta con un cociente intelectual de 139 puntos según las pruebas de la asociación Mensa. Asimismo, admite que, en su época estudiantil, cuando aún desconocía sus cualidades intelectuales, las clases se le solían hacer cuesta arriba.

No fue un gran estudiante

Tanto es así que incluso llegó a desaprobar un curso: "Es verdad que yo era el típico que se aburría un poquito en clase. No atendía, estaba a otra cosa...; entonces, lo que ocurre cuando te sucede esto es que no coges el hábito de estudiar, porque no te cuesta en un primer momento, pero cuando las cosas se empiezan a complicar no tienes ese hábito del esfuerzo, y ahí es cuando vienen los suspensos. (...) Yo soy de los que repitieron octavo de EGB. Me tocó repetir curso con catorce años y no era ninguna maravilla de estudiante", señala Nadal, a quién podemos ver los lunes en TVE peleando por ser el mejor cocinero celebrity del país.