Por Beatriz Prieto |

Miriam Rodríguez sumó su segunda victoria en 'Tu cara me suena 10' en la gala del viernes 9 de junio, emitida en Antena 3, con la que triunfó gracias a su imitación de India Martínez. Fue entonces cuando, como es habitual, la artista pudo donar 3.000 euros a una causa benéfica, concretamente, la beca Elena Huelva, creada en honor a la influencer que falleció a principios de este año tras dar una enorme visibilidad al tipo de cáncer que padecía, y a la que la gallega dedicó un emotivo discurso.

Miriam Rodríguez, emocionada tras hablar de Elena Huelva en 'Tu cara me suena'

"No me quiero poner nerviosa porque me emociona bastante, pero", arrancó Rodríguez, tratando de contener las lágrimas. La cantante procedió a explicar que se trataba de "una beca que ha creado Juegaterapia con GEIS, el Grupo español de investigación de sarcomas" y que, de hecho, nació oficialmente en marzo de este mismo año, dos meses después del fallecimiento de Huelva.

"Es un tipo no solo de cáncer infantil, sino que también afecta a personas jóvenes hasta los 26 años", prosiguió la gallega, antes de señalar que se trataba del "que, por desgracia, Elena ha sufrido durante cuatro años y se ha enfrentado a él". "Ella siempre, cada día, ha demostrado tener una actitud arrolladora mostrando en redes cómo ha pasado esta enfermedad y cómo ha luchado con ella", alabó Rodríguez, razón por la que "me hace mucha ilusión donar estos 3.000 euros, porque ella solo pedía más investigación y luchar por ello, así que esto va para ella".

"Sigue muy presente"

En ese momento, la gallega se vio superada por la emoción y recibió el mudo apoyo de Manel Fuentes con un cariñoso beso y un abrazo. "Y desde aquí también mandarle un fuerte abrazo a toda su familia y a todos sus allegados que han luchado con ella y siguen ahí cada día", dedicó Rodríguez, a lo que el presentador añadió que Huelva "sigue muy presente en la memoria de muchos". "Ha dejado un legado increíble y ha sido una niña que ha dejado una imagen para todos que es de admirar", remató la concursante.