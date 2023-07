Por Beatriz Prieto |

El viernes 21 de julio, Antena 3 se despidió de la décima edición de 'Tu cara me suena', en la que Miriam Rodríguez, Andrea Guasch, Jadel, Merche y Alfred García se disputaban el puesto de ganador con las imitaciones que ellos mismos habían elegido. Una competición que, por primera vez en la historia del formato, quedaba en manos del público presente en plató, el cual otorgó la victoria a Rodríguez, gracias a su imitación de Lady Gaga y su "Always remember us this way".

Miriam Rodríguez imita a Lady Gaga en la final de 'Tu cara me suena 10'

, declaraba la gallega, al repasar su concurso, donde entró "diciendo que no imitaba bien, pero", al igual que "me he sorprendido a mí misma en muchos aspectos". Unos sentimientos que Rodríguez reiteró en los últimos segundos de su actuación, cuando aprovechó una pausa para manifestar que. De esa forma, la cantante dejó al jurado sumido en un mar de lágrimas con su imitación, antes de recibir sus halagos.

"Ha surgido algo que la ha traído hasta aquí, que es su magia", valoró Chenoa, quien deseó que "ojalá ganes y ojalá te vaya superbién todo, como te mereces". "Probablemente para muchos que te ha descubierto aquí, hoy es la culminación, hoy ha nacido una estrella para mucha gente, porque ha sido algo inenarrable. Enhorabuena de corazón", elogió por su parte Carlos Latre. Tiempo después, tras las actuaciones de Rodríguez y sus cuatro compañeros finalistas, el programa desveló los porcentajes ciegos de las votaciones, muy ajustados al situarse en 22%, 21%, 20%, 19% y 18%.

Jadel y Alfred, cuarto y quito puesto

El programa procedió a anunciar el nombre del quinto clasificado, que resultó ser García: "Ha sido como un sueño que tenia desde pequeño, convertirme en los artistas que admiro, y se ha cumplido. Además, con un equipo tan maravilloso y humano como profesional". "Siempre he tenido muchas ganas de estar aquí y creo que estoy en la mejor edición en la que podía haber estado. Tengo unos compañeros magníficos. Me lo he pasado superbién", declaró Jadel, después de que se desvelara que era el dueño del 19% y, por tanto quedaba en cuarto lugar.

La recta final del programa dejaba el duelo definitivo entre Guasch, Rodríguez y Merche, quienes conseguían unos porcentajes también ajustados antes de descubrir la identidad de la ganadora, al cosechar 35%, 34% y 31%, cifra que recibió gaditana. "Ha sido el regalo mas bonito de estos últimos años, me lo he pasado de miedo y he conocido a gente maravillosa", celebró la artista, eufórica. Finalmente, el programa resolvió quién había recibido el mayor apoyo de la audiencia, Rodríguez, la cual se quedó en shock y se deshizo en halagos hacia su compañera antes de repartir los 30.000 euros entre varias ONGs: "De verdad, Andrea, he aprendido tanto de ti, eres tan maravillosa por dentro y por fuera, eres un descubrimiento absoluto".