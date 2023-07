Por Beatriz Prieto |

La decimocuarta cita semanal de 'Tu cara me suena 10', emitida la noche del 30 de junio, dio a conocer cuál de sus nueve concursantes conseguía el primer puesto en la final de la edición. Un privilegio que, tras el reparto de puntos de jurado y público y la victoria de Jadel, obtuvo Miriam Rodríguez, al mantenerse una semana más en la primera posición de la clasificación general.

Miriam Rodríguez imita a Sia en la gala 14 de 'Tu cara me suena'

, le recordó Manel Fuentes a la gallega, antes de que se subiera al escenario para imitar a Sia con "Alive". ". Mete unos gallos muy personales de ella, muy reconocibles. Y me gusta sobre todo por cantar sin ver", declaró Rodríguez, sobre la artista australiana, a quien imitaría con los ojos cubiertos por una de sus pelucas. Además, la concursante señaló que ". Estás diciendo 'estoy viva' y canalizas esa emoción con los ojos cerrados".

La cantante actuó a solas junto a Lourdes, una de las bailarinas, y acabó muy emocionada: "Estaba nerviosa, la verdad. Porque estaba aislada, no había experimentado nunca esta sensación. Tengo ganas de llorar ahora mismo, te lo juro". "Ha sido espectacular. Absolutamente impresionante. Lo que te echen ya. Creo que es increíble para ti misma y para todos nosotros, disfrutar de todos tus registros, de todas tus formas de cantar, de imitar, de lo hasta arriba que estás llegando. Es fantástico, maravilloso", halagó Carlos Latre, con cuyas palabras Chenoa se mostró de acuerdo.

"Una de las grandes artistas de esta edición"

"Es impresionante la amplitud de registro. Tú puedes con todo, lo has demostrado todas las galas, han sido todas fabulosas. Pero en esta, yo creo que ha sido como una demostración del abanico de tu portento, tu garganta, y vas a hacer lo que te dé la gana siempre", añadía la jueza. Con ese precedente, Rodríguez recibió dos dieces y dos doces que, con el diez del público, la condujeron a la segunda posición de la noche. "Para nosotros, la mejor de la noche, pero podríais haber sido unos cuantos más", reconocía Chenoa.

Àngel Llàcer confesó que su máxima puntuación "es una declaración mía de que yo quiero que Miriam esté en la final, porque has sido una de las grandes artistas de esta edición y lo que nos has aportado semana tras semana, es brutal". Un deseo por parte del juez que se acabó cumpliendo, puesto que la concursante se mantuvo de nuevo en el primer puesto de la clasificación general y se ganó el primer pase a la final, por el cual pudo elegir a qué artista imitar. Concretamente, Rodríguez se decantó por algún número con baile de Jennifer Lopez, ante su deseo de ponerse a prueba en una cita en la que los jueces no tendrán que valorar su trabajo.