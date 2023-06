Por Beatriz Prieto |

La decimotercera gala de 'Tu cara me suena 10' se emitió en Antena 3 el viernes 23 de junio, con nuevas actuaciones musicales que, tras las votaciones de público y jurado, concluyeron alzando a Miriam Rodríguez a la que era su tercera victoria de la temporada. La gallega conseguía el primer puesto tras conseguir la máxima puntuación del público con su gran imitación de Anastacia al ritmo de su conocido tema "One day in your life".

Miriam Rodríguez imita a Anastacia en la gala 13 de 'Tu cara me suena 10'

"Hacer de Anastacia, que no es cualquier cosa, creo que ya", apuntó Manel Fuentes , al charlar con Rodríguez antes de su actuación. De la artista a imitar, la concursante señaló que era "una tía muy poderosa, muy sensual. Tiene mucha personalidad en el escenario, mucho poder y mucho control sobre lo que hace"., remataba la cantante que, a pesar de sus palabras, lo dio todo sobre el escenario una gala más.

"No puedo estar más feliz de haber visto lo que he visto en este escenario y durante todos los días que llevamos", elogió Fuentes, al reunirse con la concursante sobre el escenario. "Qué brutalidad, qué animalada", se escuchaba murmurar a Chenoa. "Ha sido una muy buena imitación. Lo dificilísimo que es esto y parece que lo hagas fácil", valoró Carlos Latre, algo con lo que coincidió Lolita Flores. "Nunca se te ve apretada, insegura", añadió la jueza. "Me parece una canción muy complicada, un hitazo que hemos escuchado muchísimo, pero no tengo un pero que decirte. Has hecho un trabajo maravilloso. Brutal", declaró por su parte Chenoa.

"Hoy he sufrido un poco más"

A la hora de puntuar, tanto Chenoa como Latre y Flores otorgaron a la gallega un once, mientras que Àngel Llàcer le dio su diez. "Miriam es de doce, lo sabemos todos. Acaba de hacer una bestialidad y estábamos todos de acuerdo en ese doce muy peleado con Alfred", explicó la jueza, dado que ella y sus compañeros habían coincidido en dar la máxima puntuación a Alfred García y su imitación de Måneskin. No obstante, el catalán tuvo que conformarse con el siete del público, el cual le otorgó la victoria a Rodríguez al darle su doce.

"No lo hemos dicho para no intimidar ni condicionar las notas, pero pocas veces he visto a alguien el mismo día de la actuación tan malito como estaba hoy Miriam. Lo ha pasado mal, pero mal", desveló Fuentes, tras felicitar a la ganadora, quien confesó haber vomitado tres veces antes de la gala. "Muchísimas gracias, ya sabéis que esto para mí es un gustazo. Me lo paso muy bien, hoy he sufrido un poco más de lo normal, pero hemos venido a jugar", declaró la gallega, antes de ceder su premio a Agustín Jiménez, dado que "nos hace reír cada día, llega cada programa con la mejor de las sonrisas".