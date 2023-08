Miriam Sánchez, en coma inducido tras ingresar en un centro especializado en salud mental

Por Beatriz Prieto |

La tarde del sábado 26 de agosto, 'Fiesta' sorprendía a sus espectadores al abordar una información de última hora: Miriam Sánchez, ganadora de 'Supervivientes 2008', había ingresado en un centro de salud mental. Una información a la que su exmarido Pipi Estrada, presente en plató, añadió el hecho de que el personal sanitario le habría inducido al coma con el fin de "hacerle pruebas neurológicas".

Pipi Estrada comparte información sobre la situación de Miriam Sánchez en 'Fiesta'

, anunció Frank Blanco en un momento de la emisión. El programa desveló que,: "Desde 'Fiesta' le mandamos todo el apoyo y el cariño para que se recupere lo antes posible". Un episodio que tenía lugar meses después de que Sánchez fuera detenida por la Policía tras un altercado que la condujo también al hospital.

"Me enteré anoche de que había sido ingresada en la mañana de ayer. Lo que sé es que en estos momentos le han provocado un coma inducido para hacerle pruebas neurológicas", compartía Estrada. El colaborador declaró que "es muy triste, una pena, la salud mental es muy complicada" y compartió su preocupación por la hija de ambos, de dieciséis años, quien "necesita la figura de su madre". "Ahí estaremos para darle la fuerza suficiente a mi hija y, sobre todo, esperando que esto sea un pasito para que Miriam salga adelante, porque es una gran madre, una gran persona y se merece lo mejor", añadía el periodista.

"Creo que es un paso muy bueno"

Los compañeros de Estrada se sumaron a sus buenos deseos, tras lo cual el exmarido de Sánchez desveló que "parece ser que sí es un ingreso voluntario, porque ella se veía ya rendida". El colaborador reconoció que "últimamente no tenía mucho contacto, porque no me gustaron unas declaraciones que hizo sobre mí", aunque "eso es lo de menos, lo importante es que salga de este momento".

Asimismo, el asturiano contó que, el jueves, Sánchez estuvo cenando con la hija de ambos, quien "me llamó y me dijo que Miriam estaba rara", hasta que finalmente la joven le trasladó que "no podía más, la dejó y al día siguiente es cuando ingresa de forma voluntaria". "Creo que es un paso muy bueno", coincidió Estrada con varios de sus compañeros, optimistas ante la decisión de la madrileña.