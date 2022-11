Miriam Sánchez, detenida por un presunto atentado contra las autoridades

La tarde del 19 de noviembre de 2022, 'Fiesta' arrancaba con un última hora "preocupante", tal y como presentaba Emma García. Dando paso a la redacción del programa, han informado que Miriam Sánchez había sido detenida. "Según una fuente, Miriam Sánchez estaría ingresada ahora mismo en un hospital de Madrid custodiada por la policía", empezaba diciendo la periodista.

Miriam Sánchez

Sin embargo, el formato producido por Unicorn Content estaba todavía contrastando todo lo ocurrido, ya que otra fuente asegura que "ella ya habría pasado a un calabozo muy céntrico de Madrid". La conductora del magacín vespertino se quedaba sin palabras al saber lo ocurrido. "", añadía la redactora de 'Fiesta'.

Desde el programa han insistido en que han intentado contactar con la que fuera asesora del amor en 'Mujeres y hombres y viceversa' y no han conseguido hacerlo. No obstante, 'Fiesta' sí ha hablado con Pipi Estrada, expareja de Miriam Sánchez. El exconcursante de 'Pesadilla en El Paraíso' asegura que le preocupa la noticia, pero que no va a llamarla porque se siente muy decepcionado con las últimas declaraciones de Sánchez sobre él.

Un mensaje de ánimo

Alexia Rivas ha aprovechado el momento para mandar un mensaje de ánimo a Miriam Sánchez. "Hace aproximadamente un mes tuvo un altercado en la calle. Me da mucha pena porque es una mujer muy válida, con talento y me gustaría enviarle un mensaje de ánimo y que se cure", decía la periodista mientras Emma García se sumaba a sus palabras.