Modifican la biografía de los guionistas de 'Juego de Tronos': "Incompetentes conocidos por malograr la saga"

Tras ocho años disfrutando de 'Juego de Tronos', la ficción de HBO ha llegado a su fin. Y con ello, también infinidad de conclusiones y críticas acerca de cómo han planteado el desenlace de la serie. De esta manera, en redes sociales se han visto muchos comentarios negativos acerca del guion, señalando como responsables directos a los showrunners David Benioff y a D. B. Weiss.

Tal ha sido el enfado por parte del fandom de 'Juego de Tronos', que algún (o varios) espectadores han decidido cambiar la biografía que aparece en la página de Wikipedia de ambos creadores. En la descripción de D. B. Weiss, se afirma que "es un escritor estadounidense reconocido por malograr la saga de Juego de Tronos con su compañero, el incompetente guionista David Benioff", tirando así por tierra su trabajo.

Por otra parte, en la biografía del guionista David Benioff era posible leer "en 2007 comenzó a arruinar junto a D. B. Weiss, la serie de televisión 'Juego de Tronos' basada en la saga incompleta "Canción de hielo y fuego" del escritor George R. R. Martin y estrenada en 2011". Aunque esta afirmación fue corregida más adelante, cambiando la palabra "arruinar" por "producir".

A pesar de la cantidad de críticas y esta acción que ha intentado menospreciar el trabajo de ambos creadores, hay gente que sí han valorado el esfuerzo de Benioff y Weiss. Una de esas personas ha sido Stephen King, quien manifestaba en redes sociales que le había encantando la última temporada. "Ha habido mucha negatividad acerca de la conclusión, pero creo que es solo porque la gente no quiere cualquier final", añadía el famoso escritor.

I've loved this last season of GoT, including Dani going bugshit all over King's Landing. There's been a lot of negativity about the windup, but I think it's just because people don't want ANY ending. But you know what they say: All good things...