Mónica Carrillo sorprende al compartir su casting para presentar 'El diario de Patricia': "Pueden reírse"

El jueves 21 de noviembre se celebró el Día Mundial de la Televisión. Una fecha importante en la vida de profesionales de la pequeña pantalla como Mónica Carrillo, quien quiso celebrarlo de un modo muy especial en las redes sociales: compartiendo su prueba de casting para presentar el mítico programa de Antena 3, 'El diario de Patricia'. Una experiencia que se remonta a trece años atrás y gracias a la cual se abrieron las puertas de 'Antena 3 noticias' para la periodista.

Mónica Carrillo en su casting para 'El diario de Patricia' y en los Premios Iris 2019

"Hace 13 años estaba trabajando como redactora y presentadora de informativos en Televisión Española", explicó Carrillo en el vídeo que compartió tanto en su cuenta de Twitter como en Instagram. "Una noche me sonó el teléfono: me llamaban de Antena 3 para que hiciera una prueba de cámara para un programa", relató la presentadora, quien añadió que, apenas un mes después, se incorporó a la cadena de Atresmedia, "donde todavía sigo". "No había vuelto a ver aquel casting que me abrió las puertas de Antena 3 hasta hoy, el Día Mundial de la Televisión", confesó la periodista.

"Pasen y vean. Es un 'throwback Thursday' inédito. Pueden reírse", animó Carrillo, con humor. En el vídeo del casting, Mónica arrancaba presentándose ante las cámaras para invitar a los espectadores a "que comparten las tardes con nosotros en Antena 3". "Les aseguro que lo van a pasar muy bien, porque vamos a hacer lo que más nos gusta, que es hablar con la gente, que nos cuenten sus historias. Desde ya les invito a que abran con nosotros este diario que, desde hoy, empezamos a escribir juntos, con ustedes", declaró la presentadora, antes de dar paso al primer invitado en su prueba de casting.

Hace 13 años trabajaba en informativos de TVE. Un día me llamaron para una prueba de cámara para un programa. Al mes siguiente me incorporé a @A3Noticias

No había vuelto a ver aquel casting que me abrió las puertas de A3 #DíaMundialDeLaTelevisión

Pasen y vean.Pueden reírse. ???? pic.twitter.com/fWJ9MbICkJ — Mónica Carrillo (@MonicaCarrillo) 21 de noviembre de 2019

Grandes compañeros

Mónica Carrillo pasó a formar parte del equipo de 'Antena 3 noticias' en diciembre de 2006, hasta que dos años después, se convirtió por primera vez en la compañera de Matías Prats durante una temporada. No fue hasta 2012 cuando Carrillo volvió a ocupar el asiento junto al veterano presentador, algo que se ha mantenido hasta el día de hoy y motivo por el cual la periodista dedicó unas sentidas palabras a su compañero en los Premios Iris 2019, junto a Vicente Vallés, donde Matías recibió el galardón a la Trayectoria Jesús Hermida. "Si tuviéramos que decir todos los premios que ha conseguido, necesitaríamos otra gala para él", bromeó Carrillo. La periodista señaló que Prats había estado "en todos los momentos clave que todos mantenemos en la memoria", antes de que Vallés destacar de él que fuera "un gran compañero, un gran profesional y sobre todo un gran maestro".