Mónica Naranjo encabezará la lucha LGBTI+ por el mundo: Así será su ruta internacional junto al MADO 2019

En un momento en el que los derechos colectivo LGBTI+ vuelven a estar en jaque tras la irrupción de la ultraderecha en nuestro país, es vital que rostros destacados del mundo del espectáculo o la política den un paso adelante y luchen por visibilizar a un colectivo que sí lo necesita. Es cada vez más importante que se ponga el foco en esa pelea, en esa reivindicación y que se deje claro que nadie nos va a parar y que la lucha no va a cesar nunca. ¿Que algunos quieren llevar el Orgullo de Madrid a Casa de Campo? Pues la respuesta debe ser contundente, unitaria y directa. Hay que luchar por conseguirlo en España pero también en el resto del mundo, y es que a día de hoy siguen existiendo muchos países en los que el matrimonio igualitario no está aceptado o en los que incluso se mata simplemente por querer a alguien de tu mismo sexo.

Mónica Naranjo

En un momento así, es muy positivo que rostros como Mónica Naranjo quieran posicionarse al frente de esta lucha. La cantante es sin duda un icono del mundo LGBTI+ y por ello no sorprende que haya querido involucrarse de pleno en un proyecto que le hará viajar a países como Costa Rica o Estados Unidos para defender esta lucha y que la pondrá al frente del pregón del Orgullo LGBTI+ en Madrid. Naranjo ha decidido implicarse de lleno en un proyecto multicolor, que la llevará a conocer otras realidades y a exponer la nuestra y que pone el foco del colectivo sobre su persona. La pantera ha vuelto y no solo al mundo de la música y la televisión, lo ha hecho para abrirse más que nunca y para dejar claro que nadie puede pisotear los derechos del colectivo.

Un cambio de vida

Esto llega en un momento de cambio en la vida de Mónica Naranjo, quién además ha ha decidido contar públicamente que es bisexual. La artista explicó semanas atrás que "una vez escuché en televisión a una señora que decía que los homosexuales estábamos enfermos y tenía razón, porque yo cada vez que me he acostado con una mujer me he vuelto loca". De esta forma natural y sencilla, Mónica dejó claro que sí, ella es bisexual y piensa que todos nos enamoramos de las personas. Está harta de etiquetas que no nos permiten evolucionar en algo que debería ser natural y habitual.

La artista hablará de ello en la primera semana de julio en Madrid ya que se va a convertir en la pregonera del Orgullo LGBTI+ de Madrid. El miércoles 3 de julio se subirá al escenario instalado en la Plaza Pedro Zerolo para gritar más fuerte que nunca que nadie va a parar a este colectivo, que nadie va a pisotear sus derechos, nunca. La cantante está especialmente ilusionada, y así lo dejó patente en sus redes sociales, en las que dio las gracias "por dejarme ser vuestra pregonera y por celebrar este día con vosotros. Hoy más que nunca, la equidistancia no sirve (...) voy a estar con vosotros".

Mónica Naranjo

Visita a Costa Rica

Su papel será vital en este Orgullo LGBTI+ por este pregón pero también por una serie de encuentros con rostros muy importantes del mundo de la cultura LGBTI española. Ella charlará con ellos de la situación del colectivo y de sus experiencias personales. Unos encuentros que llegarán después de la visita de Naranjo a Costa Rica y Nueva York. Y es que en un año en el que el Orgullo de San José de Costa Rica cumple diez años, Naranjo acudirá como madrina de honor de la marcha el 23 de junio y será recibida por el Presidente de la República en un momento vital para el colectivo ya que el próximo año 2020 por fin se aprobará el matrimonio igualitario en el país. Ambos tendrán tiempo de reflexionar, debatir y poner sobre la mesa una situación vital como es el respeto de los derechos de todo un colectivo que hasta ahora ha sido vilipendiado en el lugar.

Así será su paso por el WorldPride

Pero su ruta internacional no se quedará ahí y es que Naranjo visitará Nueva York coincidiendo con la celebración del WorldPride y con el 50 aniversario de los disturbios de Stonewall en la misma ciudad. Lo hará en el papel de invitada de honor de la delegación española que organiza AEGAL junto a la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la misma ciudad. En la ciudad estadounidense, la artista asistirá a la ceremonia de inauguración del WorldPride, estará en la carroza de Madrid el domingo 30 de junio y protagonizará infinidad de actos en los que tiene entrevistas previstas con rostros como como Cher, Cyndi Lauper o Whoopie Goldberg. La artista se convertirá en toda una embajadora española de la cultura LGBTI+ nacional.