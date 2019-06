Mikolas Josef (Eurovisión 2018) actuará en el Orgullo LGBTI+ 2019 de Madrid

La cuenta atrás para que Madrid se inunde de fiesta, música, color y más diversidad que nunca ha arrancado. Una vez más, nuestra capital acogerá el Orgullo LGTBI+ durante la primera semana de julio, unos días en los que las calles del centro de la ciudad (y no de Casa de Campo, como algunos pretenden) se llenarán de personas dispuestas a darlo todo y a reivindicar sus derechos porque sí, es vital seguir luchando por una libertad que muchos siguen intentando coartar. Al igual que cada edición, el MADO acogerá exposiciones, conciertos gratuitos, manifestaciones y todo tipo de actividades abiertas a todos y entre estos eventos se encuentra ya la mítica final de Míster Gay España 2019.

Mikolas Josef estará en el MADO 2019

La Puerta del Sol será el lugar en el que se desarrollará una espectacular gala en la que, más allá de elegir a la persona más guapa de todas las participantes, contará con las actuaciones de infinidad de rostros conocidos del mundo de la música, de tanto fuera como de dentro de nuestras fronteras. El último confirmado a este evento ha sido el artista Mikolas Josef. El que fuese representante de República Checa en el Festival de Eurovisión 2018 viajará a nuestro país para interpretar su mítico "Lie to Me", tema que se convirtió en todo un éxito en nuestro país, y previsiblemente presentar sus nuevos temas.

De esta forma, la organización apuesta de nuevo por contar con rostros eurovisivos en la gala, algo previsible teniendo en cuenta el exitazo que Eleni Foureira tuvo un año atrás en el mismo evento. Precisamente, la intérprete de "Fuego" también estará presente en este MADO 2019 ya que la podremos ver cantando el sábado 6 de julio en la fiesta Tanga Party Pride Festival que se celebra en el Teatro Barceló de Madrid. Un día antes, Tamta entonará en el mismo lugar la canción "Replay" con la que representó a Chipre en el Festival de Eurovisión 2019. Gracias al éxito del tema y a la correcta actuación que protagonizó, logró quedar en la decimoquinta posición en la tabla final.

Agoney, Alba Reche y Melanie C también estarán

Pero ellas no serán las únicas invitadas de este Orgullo LGBTI+ de Madrid. Los triunfitos Alba Reche ('OT 2018') y Agoney ('OT 2017'), el grupo Amistades Peligrosas o la artista Melanie C (integrante del grupo Spice Girls) también estarán presentes en la final de la gala Míster Gay 2019 junto a la artista internacional Gloria Trevi. Por su parte, la cantante y presentadora de televisión Mónica Naranjo formará también parte de este MADO 2019 aunque su papel esta vez será el de pregonera. Esta será la encargada de leer el pregón de este año y aprovechará ese acto para presentar oficialmente el videoclip de su nuevo single, que todavía no ha salido al mercado. En definitiva, y viendo el cartel, está claro que mucha música, color y especialmente mucha diversidad nos espera en este Orgullo LGBTI+ en la capital.