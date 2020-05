El tierno motivo por el que Miguel Ángel Muñoz está pasando el confinamiento con su "Tata" de 95 años

Cuando Miguel Ángel Muñoz participó en la primera edición de 'MasterChef Celebrity', toda la audiencia conoció a su "Tata" y se encariñó con ella. Desde entonces, son muchos los que la recuerdan, pero otros la están descubriendo durante el confinamiento gracias a los directos que está haciendo en Instagram junto a Miguel Ángel.

La "Tata" y Miguel Ángel Muñoz, en uno de sus directos

El actor fue entrevistado en la noche del martes 12 de mayo en 'El hormiguero' y contó que la "Tata" es la hermana de su bisabuela y que le separan 60 años de diferencia. Ella necesita cuidados y, de normal, siempre tiene a dos personas en su casa que le atienden: una durante el día y otra durante la noche. A Muñoz le daba cierto reparo que estas personas siguieran acudiendo a la casa cada día: "Creía que estando solamente conmigo tendría menos probabilidades de contraer el virus", por eso, "cuando tocaba confinarse pensé que hacerlo con ella era lo más coherente".

Para entretenerse, han lanzado el programa "Cuarentata" en las redes sociales donde ambos hablan, bailan, se disfrazan... "Está siendo maravilloso" y "se ha ido de las manos", reconoce Muñoz en el programa de Antena 3 y añade: "La 'Tata' tiene 80.000 seguidores y le llegan cartas de todo el mundo". Lo hicieron un día y se lo pasaron tan bien que decidieron coger la costumbre y hacerlo todos los días. "Nos conectamos y pasamos un buen rato. Y sentimos que la gente que lo está pasando tan mal desconecta un ratito", expone.

Cuando acabe el confinamiento...

El actor reconoce que a su "Tata" "lo que más feliz le hace es estar conmigo", por lo que ella no quiere que acabe el confinamiento. "Si yo de repente me voy se puede poner muy triste y lo haré con cautela", confiesa, explicando que su plan de desescalada será diferente al resto y que seguirá visitándola constantemente y afirma: "El programa ya le he dicho que no lo haremos todos los días, pero lo seguiremos haciendo. Mientras ella se divierta, lo haremos".