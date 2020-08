Un fallo en Movistar+ deja a sus abonados sin ver la final de la Champions League

Con los movimientos de calendario en el mundo del fútbol debidos al parón del coronavirus, la final de la Champions League tuvo que retrasarse hasta el pasado 23 de agosto, fecha en la que estaba prevista su celebración. Los equipos que lograron llegar hasta dicho encuentro fueron el Bayern de Múnich y el PSG, pero en nuestro país no todos los abonados a Movistar+ pudieron disfrutar del partido.

Durante la noche en la que tenía lugar la celebración, varios abonados de la plataforma se quejaban de que no conseguían acceder a Movistar+ en sus dispositivos móviles, tablets u ordenadores, de modo que eran incapaces de presenciar desde sus cosas de la final. "Seguimos teniendo problemas técnicos de acceso a Movistar+ en dispositivos. Nuestro equipo está trabajando para resolver la incidencia a la mayor brevedad. Sentimos las molestias ocasionadas", informaba la cuenta oficial de Twitter.

Este mensaje tenía lugar a las 22h28 y no era hasta las 22h42 cuando compartían otro en el que actualizaban que "la incidencia que afectaba a Movistar+ en dispositivos está resulta". Sin embargo, muchos usuarios se quejaron de que la aplicación fallaba pocos minutos después de las 21h00, hora a la que daba inicio la retransmisión, por lo que aquellos que no tenían Movistar+ en la televisión tan solo pudieron ver unos pocos minutos de la victoria del Bayern.

Muchos abonados a la plataforma de pago se quejaron fervientemente en redes sociales al intentar ver el partido y descubrir que la aplicación solo daba error por un fallo de autentificación. Los tuits de enfado contra Movistar+ no hicieron más que sucederse e incluso algunos abonados seguían sin poder disfrutar de su servicio horas después de la resolución.

Lo de Movistar es una vergüenza, justo se les cae la app en la final de champions y las 500 millas de Indianapolis. Pago casi 200 euros al mes, ¡¡si no me devuelven la cuota me doy de baja!!