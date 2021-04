Movistar+ inaugura su 'Paraíso': "Es un proyecto muy ambicioso, espectacular y épico"

Movistar+ vuelve a apostar por el thriller con 'Paraíso' que, al igual que 'Hierro', construirá su propio universo a través de la idiosincrasia de su ambientación. No obstante, esta nueva apuesta, producida en colaboración con Globomedia (The Mediapro Studio), asumirá un estilo totalmente diferente a su compañera de plataforma, abrazando la nostalgia noventera mientras atraviesa un misterio con giros sobrenaturales.

Pau Gimeno y Fernando González Molina rodando 'Paraíso'

"Quería hacer una serie que transmitiera la misma sensación que yo tenía cuando veía 'V' en televisión", reconoce Fernando González Molina, director y cocreador de 'Paraíso', que vuelve a la pequeña pantalla tras recalar en el cine con títulos como "Palmeras en la nieve" y la adaptación de la Trilogía del Baztán. "La génesis de este viaje comienza hace tres años, cuando desde Globomedia me convencieron para volver a trabajar con ellos. Siempre pensaba qué producto quería hacer en televisión y convencí a Ruth [García] y David [Oliva] para hacer juntos este viaje", añade el cineasta, que vuelve a colaborar con The Mediapro Studio tras 'El barco' y 'Los hombres de Paco'.

Por su parte, Domingo Corral, director de Producción Original de Movistar+, resalta lo insólito de la serie, que apuesta por un género no tan habitual en nuestro país como es el fantástico. "Es un proyecto muy ambicioso, espectacular y épico. Mezcla lo fantástico con la aventura y el thriller. Es profundamente original y está anclado a nuestra realidad. Nos vamos a reconocer en esa localidad costera y en esos años noventa", señala el ejecutivo, en la línea del entusiasmo de González Molina: "Los guiones eran los más increíbles a los que me he enfrentado en mi carrera. Es una historia apasionante y épica".

No obstante, la inmersión en la ciencia ficción también implica un meticuloso trabajo para componer una creíble puesta en escena. "El fantástico no se ha hecho en España con frecuencia y ha hecho que la producción sea exigente", aporta Laura Fernández Espeso, directora general de The Mediapro Studio, que alude también a los desafíos de la crisis sanitaria: "La pandemia ha sido un reto enorme, porque el estado de alarma llegó cuando estábamos rodando. El 12 de marzo cortamos y volvimos el 7 de julio, cuando todavía no estaban claros los protocolos y teníamos mucho miedo".

González Molina junto a los protagonistas de 'Paraíso'

Regresión a la adolescencia

El misterio se desata en 'Paraíso' cuando tres chicas desaparecen en un pueblo costero. Tres meses después, la investigación policial no avanza lo más mínimo y Javi, hermano de una de las jóvenes desvanecidas, decide coger su bicicleta y buscar por su cuenta junto a sus amigos. De esta manera, la serie toma el espíritu de las películas de aventuras y lo entrelaza con un relato sobrenatural. "La carcasa es un ambicioso y poderoso fantástico, pero por debajo habla de la adolescencia, la orientación sexual, el primer amor, la pérdida...", afirma González Molina, que ha tomado elementos de su propia adolescencia para darle credibilidad a la historia: "Mandé 400 cartas para conocer a Mecano, así que puse esa parte de mí para que no fuera solo un viaje visual sino emocional".

Y es que la ambientación noventera no es un envoltorio vacío, sino que el equipo de producción se ha volcado para que aporte a la narración. "Lo hemos pasado fenomenal recreando los años noventa, aunque es complicado porque la gente tiene muy cercana la idea de esa época y había que hacerla creíble", reflexiona Fernández Espeso. En ese sentido, el departamento de guion, liderado por Ruth García, también ha tratado de imprimir una esencia genuina: "Teníamos que bucear en nuestra propia adolescencia, en la época de las bicicletas y jugar al aire libre, cuando no existían los móviles ni internet. Parece que hace una vida de todo aquello, pero los adolescentes de antes y los de ahora comparten las mismas inseguridades y miedos".

Experiencia familiar

De la intersección entre las diferentes generaciones nace la vocación familiar de 'Paraíso', que promete combinar la incontestable factura de las ficciones de Movistar+ con una tradición de consumo en vías de extinción. "Queríamos hacer una serie para toda la familia, para todo el mundo. Ahora la gente ya no se sienta junta para ver las series, pero queríamos que todo el mundo se pudiera sumergir en este viaje", apuntala González Molina.

Gimeno y González Molina en la feria de 'Paraíso'

Para atrapar tanto a los adolescentes de hoy en día como a los que vivieron su pubertad en los noventa, 'Paraíso' apelará a cuestiones universales. "No solo es el regreso a la España del 1992, sino a la infancia de todos nosotros. El enganche a 'Paraíso' será intergeneracional y supondrá el retorno a unos valores que parece que se han perdido, como la aceptación al que es diferente o la amistad", añade García.

Unidos ante la adversidad

Los responsables de dar vida a los jóvenes protagonistas han superado un intensivo casting para asegurar que la química fluyera, tanto delante como detrás de las cámaras. A quien veremos con mayor asiduidad es Pau Gimeno, que da vida a Javi: "En lo que más nos parecemos Javi y yo es que tenemos muy buena relación con la familia, pero eso se convierte en un problema muy grave cuando desaparece su hermana. Me siento responsable de buscar una solución para volver a ser felices".

Afortunadamente para Gimeno, en 'Paraíso' ha coincidido con uno de sus compañeros del musical de "Billy Elliot", Cristian López, que aquí encarna a uno de sus mejores amigos: "Álvaro es un chico noble, bastante tímido pero muy leal. A veces siente cosas que le cuesta gestionar pero siempre tira hacia delante para ayudar a sus amigos". En ese barco se encuentra también la otra punta de este tridente, León Martínez: "Quino tiene una salud muy vulnerable, padece distrofia muscular y va en silla de ruedas. Le encantan los cómics y la ciencia ficción. Mata por el género, es un friki increíble".

A ese trío se suman personajes como Zeta (Héctor Gozalbo), que en primera instancia no encaja con la bondad de sus compañeros: "Es el malote de la clase, que les humilla y les roba la pasta. Al principio puede parecer un cabrón, pero en realidad es buen chaval que utiliza la violencia porque es lo que recibe y aprende en casa". Y por último tenemos a "la valiente y contestona" Bea, a la que encarna María Romanillos, y su amiga Olivia, interpretada por la debutante Patricia Iserte, que tiene una personalidad muy diferente al resto: "Su familia tiene un oficio un poco peculiar, porque trabaja en la funeraria, así que ha convivido con los muertos desde pequeña. Eso hace que sea más dura y tenga un sentido del humor sarcástico".

González Molina y Macarena García vuelven a trabajar juntos en 'Paraíso'

En el bando de los adultos nos topamos con otro trío, el integrado por Macarena García, Iñaki Ardanaz y Gorka Otxoa. La primera es la encarga de llevar a la pantalla a Paula Costa, una guardia civil que no se rinde ante nada: "Es muy ninguneada, pero ella tiene mucha pasión y se implica en la investigación de la desaparición. Ha sido una oportunidad muy grande descubrirme en otro lugar y me ha pillado en un momento en el que necesitaba un personaje como este".

Muy cerca de Costa se encuentra Mario, el padre de familia al que da vida Ardanaz, cuya vida se ve alterada de manera radical y queda en una posición muy vulnerable: "Mario es un hombre que vive tranquilamente hasta que una noche su hija desaparece, así que se vuelve loco por encontrarla y descuida a su hijo pequeño, que le trae algún que otro quebradero de cabeza".

En la otra cara de la moneda se encuentra Otxoa, cuyo personaje, el padrastro de Zeta, tiene una identidad mucho más oscura. "Puedo contar poco porque hay muchas sorpresas y giros de guion. Este personaje ha sido un regalazo porque me ha alejado de lo que he hecho hasta ahora", asegura el donostiarra, que está fascinado con la serie: "Tenía 13 años en el 92 y he podido viajar a mi adolescencia. Flipé desde la primera línea del guion. Ha sido la serie que más ganas tenía de ver de las que he hecho hasta ahora".

Como se puede apreciar, Otxoa no es el único que dedica calificativos vehementes a 'Paraíso', que aterrizará en Movistar+ el 4 de junio con unas expectativas enormes, ya que no solo aborda un género atípico, sino que lo hace sin complejos, como sentencia García: "Va a marcar un antes y un después, no hay nada que envidiar a los americanos".