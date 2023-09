Muere Billy Miller, actor de 'Suits' y 'The Young and the Restless', a los 43 años

Por Rubén Rodríguez Tapiador |

Billy Miller, actor estadounidense conocido por su trabajo en distintas series de televisión, ha muerto el viernes 15 de septiembre a los 43 años en Texas. El representante del intérprete que participó en 'General Hospital' y 'The Young and the Restless', entre otras ficciones, ha sido quien ha confirmado la noticia a Variety con un comunicado.

Billy Miller en 'General Hospital'

El manager de Billy Miller decidió comunicar el triste desenlace el domingo 17 de septiembre, coincidiendo así con el que hubiera sido su 44 cumpleaños., pero gracias al texto del representante. Por otro lado, Miller ha tenido que hacer frente desde pequeño a una rara enfermedad que sufría en los cartílagos de los tobillos.

El artista comenzó su carrera cuando todavía era muy joven entrando en el mundo del modelaje. Sin embargo, fue en 2006 cuando empezó su andadura en la industria de la interpretación, llevando a cabo una aparición esporádica en un capítulo de 'CSI: NY'. No obstante, en 2007 fue cuando consiguió un papel en el reparto principal de la serie 'All my Children'. Sus actuaciones no han sido solo en la pequeña pantalla, ya que en 2014 Clint Eastwood le dio la oportunidad de interpretar un papel en una de sus películas, "El francotirador".

El éxito de Billy Miller

A pesar de trabajar con este gran director de cine, su gran momento de éxito lo alcanzó en la telenovela 'The Young and the Restless'. Gracias al personaje de esta serie, Billy Miller logró 5 nominaciones a los Emmy. El actor no pudo alzarse la victoria en todas las ocasiones, pero sí que consiguió llevarse el premio hasta en 3 ocasiones. Tras triunfar en esta ficción, el artista decidió embarcarse en un nuevo proyecto y comenzó en 'General Hospital', donde continuó forjando su popularidad. Además, Miller ha participado en 'Suits: La clave del éxito' y 'Castle'.