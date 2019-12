Muere Caroll Spinney, la Gallina Caponata en 'Barrio Sésamo', a los 85 años

Caroll Spinney, el titiritero americano que se encargó de dar vida en la versión original a dos de los personajes más conocidos de 'Barrio Sésamo', la Gallina Caponata y el Monstruo de la Basura, ha fallecido a los 85 años de edad en Connecticut (Estados Unidos), el domingo 8 de diciembre. Así lo ha confirmado Sesame Workshop, la organización educativa no lucrativa que hay detrás del mítico programa infantil.

Caroll Spinney, the legendary puppeteer behind beloved Sesame Street characters Big Bird and Oscar the Grouch, died today, December 8th 2019, at age 85 at his home in Connecticut, after living with Dystonia for some time. https://t.co/9nQ8H9iUES pic.twitter.com/8BoXn9rge3