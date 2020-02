Muere Jason Davis, actor de doblaje de 'La banda del patio', a los 35 años

El actor Jason Davis, conocido por dar voz a Mikey Blumberg en 'La banda del patio', ha muerto a los 35 años, como apunta The Hollywood Reporter. Su propia madre, Nancy Davis Rickel, ha hecho público el fallecimiento, ocurrido el domingo 16 de febrero: "Estoy desolada por compartir la triste de mi vida: mi hijo Jason Davis ha fallecido esta mañana en Los Ángeles."

Jason Davis junto a Mikey, su personaje de 'La banda del patio'

"Jason tenía un corazón de oro y un gran entusiasmo por la vida. Tenía un espíritu cariñoso con toda la gente que le conocía. Amaba a sus amigos y su familia por encima de todo. Pedimos privacidad para tomarnos tiempo para llorar su pérdida," explica Nancy Davis en el comunicado, en el que no se detalla la causa del fallecimiento, que por ahora sigue siendo un misterio.

En la temporada de 2010-11, Davis apareció en 'Celebrity Rehab With Dr. Drew' para hablar abiertamente de su adicción a las drogas. En los últimos años estuvo inmerso en su recuperación, llegando a fundar Cure Addiction Now, una organización dedicada a la investigación de terapias con las que no solo ayudar a la desintoxicación, sino a la recuperación a largo plazo.

Recreo eterno

Durante seis temporadas, Jason Davis fue la voz original de Mikey en 'La banda del patio', cuya emisión tuvo lugar entre 1997 y 2001. En la década de los noventa también apareció en sitcoms como 'El mundo de Dave' o 'Roseanne' y contó con pequeños papeles en comedias cinematográficas como "Hora punta" y "La salchicha peleona". En el presente siglo contó con papeles de escasa repercusión, aunque antes de morir estaba trabajando en el desarrollo de 'The Two Jasons'.