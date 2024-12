Muere José De la Torre, actor de 'Toy Boy' o 'Amar es para siempre', a los 37 años

Por Redacción |

El actor Jose de la Torre, conocido especialmente por su papel como Iván en la serie 'Toy Boy', ha fallecido este jueves 5 de diciembre, a los 37 años, a causa de una enfermedad que le diagnosticaron hace varios meses, según recogen en Montilla Digital.

José de la Torre junto a su compañero Jesús Mosquera en 'Toy Boy'

Natural de la localidad cordobesa de Montilla, donde, De la Torre comenzó su carrera como intérprete hace más de una década, como, y en los últimos años ha trabajado en series como ' Servir y proteger ' o ' Vis a vis: El oasis '.

En 2020, De la Torre consiguió su papel más extenso al conseguir un papel en 'Amar es para siempre', donde se puso en la piel de Roque a lo largo de más de una treintena de episodios en 2020. Mientras tanto, el cordobés compaginó dicha faceta con el modelaje para distintas marcas, antes de dar un gran salto en el mundo de la interpretación al fichar para dar vida a Iván en la serie 'Toy Boy', donde ha trabajado con actores como Jesús Mosquera, Cristina Castaño, María Pedraza o Carlo Costanzia Jr, entre otros.

Las primeras despedidas

"Desde Plano a Plano, nos unimos al dolor de la pérdida de José de la Torre. Siempre recordaremos tu sonrisa, tu energía, vitalidad y cercanía en cada rodaje y en cada momento", trasladaron desde la cuenta oficial de la productora de 'Toy Boy' y 'Servir y proteger', con una imagen del actor, cuya última publicación en Instagram también empezó a llenarse de comentarios de condolencia, entre los cuales se pronunció Paloma Bloyd. Asimismo, la actriz Luisa Martín también dedicó una publicación a quien fuera su compañero en 'Servir y proteger': "No pienso hablar de ti en pasado, cariño. No, porque sé que vas a seguir organizando cada cena y cada espacio (...) Me parte el corazón pensar que no volveré a escuchar tu voz, pero yo voy a seguir hablándote".