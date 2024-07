Muere Mike Heslin, actor en 'Younger' y 'The Influencers', a los 30 años

Por Redacción |

De forma inesperada, el actor Mike Heslin ha fallecido en Estados Unidos a los 30 años y a escasos días de cumplir los 31. Ha sido su marido Scotty Dynamo el encargado de comunicar la noticia habiendo necesitado unos días para asimilar lo ocurrido, pues el fallecimiento tuvo lugar el 2 de julio debido a un "inesperado fallo cardíaco después de una larga batalla en el hospital" y añade que "Michael era joven, estaba en perfecta salud, y los médicos no tienen explicación para lo que pasó".

La pareja estaba empezando los trámites para convertirse en padres "y regularmente compartíamos nuestros nombres favoritos de bebés para nuestros futuros hijos", recuerda en el emotivo mensaje que ha compartido en las redes sociales, donde también escribe lo siguiente: "Serías el padre más perfecto del mundo.a mi hijo y espero poder criarlo para que se convierta al menos en la mitad de hombre que tú eres".

Su trayectoria como actor

El actor Mike Heslin debutó en 2014 como actor en la serie '7 Deadly Sins' y tras alguna participación en cortos o películas, llegó a 'Younger' y 'I love you... Bit I lied' dos años más tarde. En 2020 se estrenó 'The Influencers', la serie en la que más tiempo estuvo, con el personaje de Taylor.

Sería este papel el que le daría más fama y visibilidad, logrando los siguientes papeles en otras series de televisión. En 2021 se convirtió en Evan en 'In Their Shoes: A Journey Into Homelessness' y en 2023 se metió en la piel de Polo en 'Special Ops: Lioness'. Fue en ese mismo año donde tuvo su último trabajo en la película para televisión 'The Holiday Proposal Plan'.