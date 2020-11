Muere el padre de Irene Rosales

Este 2020 está siendo el peor de los años para Irene Rosales y es que más allá de la epidemia del coronavirus Covid-19 que ha azotado a todo el país, la actual pareja de Kiko Rivera y colaboradora habitual de 'Viva la vida' ha perdido a sus dos padres. Tras el fallecimiento de su madre Mayte Vázquez el pasado mes de febrero, este jueves 26 de noviembre ha muerto su padre.

Irene Rosales

Tan solo nueve meses distancian los dos fallecimientos que sin duda han dejado completamente abatida a Rosales. La de su padre se ha producido de madrugada y tras 16 años de lucha contra un tumor cerebral que sin duda ha marcado su trayectoria vital este tiempo. Durante ese tiempo su mujer y madre de Irene Rosales había sido su principal aliada, sin separarse ni un solo minuto de él y tras su triste fallecimiento, fueron Rosales y sus hermanos los que han luchado por su padre hasta que este no ha podido resistir más y ha muerto.

Este delicado estado de salud ya fue revelado por la propia Irene en el año 2019, cuando fue concursante de 'GH Dúo'. "Es un campeón, un luchador que no es 100% consciente de lo que realmente le pasa, por eso no es feliz del todo", afirmó la colaboradora en su día. Cabe destacar que horas antes del fallecimiento de este, Kiko Matamoros reveló en 'Sálvame' que el estado de salud del padre de Irene había empeorado de una forma muy importante y que incluso estaba en estado crítico. Horas después y tras la muerte de este, tanto Irene Rosales como Kiko Rivera han hecho la noticia pública en sus respectivas redes sociales, evidenciando así el mal momento que están viviendo.

En mitad de la guerra

Esta dura noticia se ha producido en mitad de una gran guerra familiar y es que Kiko Rivera está a un paso de llegar a los tribunales con su madre por la herencia de su padre Paquirri. Ambos no se hablan y su relación está completamente rota desde hace ya unas semanas, algo que parece que no se va a solucionar. Paralelamente, no son pocos los periodistas que afirman que esta habla mal de Rosales y la culpa de todo lo sucedido, algo que sin duda parece evidenciar la mala sintonía que existe entre ambas pese a que la colaboradora de 'Viva la vida' intente negarlo en cada una de sus apariciones.