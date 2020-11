Kiko Rivera consuela a Irene Rosales en directo y manda un recado a Pantoja: "No quiero que me deje un pufo"

Kiko Rivera en 'Viva la vida'

La guerra entre Kiko Rivera Isabel Pantoja está afectando a más personas de lo que se esperaba, siendo una de ellas Irene Rosales por parte de algunos de los colaboradores al no querer hablar mal de su suegra: "A mí nadie me va a tener que echar nada en cara, yo sé cuál es mi postura y mi postura es estar al lado de mi marido y obviamente podría despotricar a la madre de mi marido, pero no lo voy a hacer. No se me puede obligar a criticarla", explicó la tertuliana.

Rosales no podía más con la presión que estaba sintiendo y por ello decidió marcharse del programa en el que trabaja, pero solo hubo una persona capaz de convencerla para que volviese dentro: Kiko Rivera, quien intervino en directo. "Me siento superorgulloso de ti, me rompe el alma verte llorar, eres lo mejor que me ha pasado en la vida, no me gusta verte así", comenzó el DJ. Además, defendió que la colaboradora no criticara a Pantoja, especialmente debido a la complicada situación en la que se encontraba: "Saca fuerzas, no llores. Ya lo paso yo mal por ti, no quiero que tú lo pases mal. Vamos a tirar para adelante. En casa, las cosas que hablamos tú y yo son nuestras", añadió Rivera. Gracias a las palabras de su marido, Rosales, aún emocionada, volvió al plató con el resto de sus compañeros: "Es mi marido y le voy a apoyar siempre", aseguró, confesando que sufre mucha ansiedad.

Kiko Rivera admitió que no se arrepiente de la información que ha soltado sobre su madre aunque no está contento por haber utilizado la televisión como medio para hacerlo: "Ha sido ella la que ha ido haciendo llamaditas a periodistas y te has metido con mi mujer. Tú me has dado la vida, pero Irene me ha salvado, es la madre de mis hijos, ahí muero. La toque quien la toque, pego bocados", aclaró el DJ. Considera que él ha defendido siempre a su progenitora y no le parece normal lo que ella ha hecho. Por si fuera poco, pide directamente a Isabel Pantoja que pare con toda esta polémica y que disfrute de sus nietos.

"Lo que no quiero es que me deje un pufo"

Aprovechando la videollamada, los tertulianos del espacio presentado por Sandra Barneda quisieron saber cómo estaba afectando toda esta situación a Kiko Rivera. El DJ confesó que tiene sus momentos de estar mal y aclaró que no le interesa la herencia ni el dinero: "Yo lo que quiero es que mi madre, en un futuro, no me deje un marrón y yo a mis hijos. Eso es todo. La herencia me da igual. Llevo 36 años sin heredar nada de mi padre, me da igual, yo lo que quiero es que mi madre no me deje un pufo", admitió el cantante.

"Solo quiero que esta pesadilla pase pronto y eso será cuando mi madre no me deje con el pufo. Si esto sigue público o no, depende de ella. Si este teléfono suena y me da las explicaciones necesarias, públicamente se frenará, internamente seguiremos teniendo el problema para siempre", declaró el exconcursante de 'GH VIP'. Sin embargo, si la solución es tan sencilla como hacer una llamada, ¿por qué la tonadillera no es capaz de hablar con su hijo? Rivera la conoce realmente bien y sabe que su madre es "un poco orgullosa", pero considera que tiene que "tragárselo" por el bien de todos.