Irene Rosales reacciona al 'Deluxe' de Kiko Rivera: "Le perdoné la infidelidad, pero no lo volveré a hacer"

Kiko Rivera fue el protagonista del 'Sábado deluxe' del 17 de octubre, abriéndose en canal al hablar de su infidelidad y de su depresión. Tras todo lo que contó, 'Viva la vida' quiso contar en plató con la presencia de Irene Rosales para que contara cómo vivió la entrevista y en qué punto está ahora mismo su relación ahora que él ha hecho esta serie de afirmaciones públicamente.

Irene Rosales, en 'Viva la vida'

Rosales confirmó que todo lo dicho por Kiko Rivera era cierto y que ella era conocedora de dicha infidelidad. De hecho, reconoció que la noche en la que se conocieron él y la camarera, ella ya se olía que podía haber algo entre ellos, pues la chica se había puesto la chaqueta de Kiko tal y como se vio en una fotografía. Lo que agradece Irene es que su marido no le negó en ningún momento lo ocurrido y, juntos, consiguieron superar la crisis. Sin embargo, reconoce que "no le volvería a perdonar nunca. Le perdoné porque me cogió en un momento débil y porque vi mucho en él. Ahora estoy fuerte porque he perdido mi pilar fundamental. Estoy muy enamorada de él y no lo voy a dejar con mi marido".

Pese a ese perdón, Irene reconoce que hay otro problema mayor: "Creo que no se ha perdonado a sí mismo. Le he dicho que yo ya lo he olvidado pero el sentimiento de culpa se lo tiene que quitar él, con ayuda de profesionales si es necesario". La depresión de Kiko es un tema que se trató en el 'Deluxe' y su mujer le vio muy hundido: "Me sorprendió porque él no suele abrirse tanto". Al hacer esta confesión el sábado por la noche, su madre, Isabel Pantoja, entró en directo destrozada.

Lo que opina de la llamada de Isabel Pantoja

"Lo que yo veo es una madre que quiere proteger a su hijo pero hay veces que de este tipo de cosas, se aprende. Cuando tocas hondo y no puedes más, aprendes a afrontar los problemas de otra manera. Yo no quiero verlo así. Ha pasado, tiene que hacer un parón, y de todo lo malo hay que aprender", opina al respecto Irene Rosales, quien asegura que cuando se reencontraron por la noche tras la entrevista de Kiko Rivera, este le confesó que se sentía más liberado y que el domingo se había levantado "con el chip cambiado, más contento".