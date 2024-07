Por Redacción |

Triste noticia para el mundo de la interpretación. La actriz Shannen Doherty ha fallecido después de luchar durante muchos años contra el cáncer, tal y como ha informado la representante de la propia Doherty. "Con gran pesar confirmo el fallecimiento de la actriz Shannen Doherty. El sábado 13 de julio perdió la batalla contra el cáncer después de muchos años de luchar contra la enfermedad", explicaba Leslie Sloane.

Una complicada lucha que se repitió en su vida, ya queen un estado bastante avanzado. Tan solo tres años después de aquello, Doherty anunciaba que padecía metástasis en su cerebro, volviéndose a someter a sesiones de radioterapia.

La famosa actriz ha tenido una gran trayectoria, con varios títulos por los que siempre recordaremos a Shannen Doherty. En primer lugar, 'Beverly Hills 90210', más conocido como 'Sensación de vivir' en España. En esta serie encarnaba a Brenda Walsh, mientras que otro de sus trabajos más famosos fue su papel en 'Charmed', o 'Embrujadas', donde participó durante tres temporadas interpretando a Prue Halliwell, la hermana mayor de Piper (Holly Marie Combs) y Phoebe (Alyssa Milano).

Su paso por 'Embrujadas' y 'Sensación de vivir' se vio embarrado por sus problemas con Alyssa Milano, quien, según contó Holly Marie Combs junto a la propia Doherty en su pódcast 'Let's Be Clear', amenazó a la producción de la serie con demandarlos por un ambiente hostil si no despedían a la actriz de Prue.

Respecto a sus últimos trabajos en televisión, Doherty volvió a participar en el nuevo 'Sensación de vivir', titulado 'BH90210', en 2019, poniéndose de nuevo en la piel de Brenda Walsh. En la gran pantalla, Doherty trabajó en 'Darkness of Man', estrenada en mayo de 2024, y todavía no se han estrenado sus trabajos en 'How to make a deal with the devil' y en 'Bukowski'.