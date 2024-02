Por Fernando S. Palenzuela |

Pese a que 'Embrujadas' llegó a su fin en 2006, las acusaciones de un mal ambiente laboral en el set de rodaje no han dejado de volar sobre el recuerdo de la serie. Una de las afirmaciones más comentadas siempre ha sido la mala relación existente entre Alyssa Milano y Shannen Doherty y cómo la primera fue la culpable de la salida de la actriz de 'Sensación de vivir'.

Holly Marie Combs, Shannen Doherty y Alyssa Milano en 'Embrujadas'

Holly Marie Combs comentó en el podcast 'Let's Be Clear' junto a Doherty que un productor le había contado que. La respuesta de la que diera vida a Phoebe llegó el viernes 2 de febrero durante un panel de la MegaCon de Orlando: "Sabía que esto iba a salir de un modo u otro, y quiero ser muy meditada en cómo responder a algo así, y solo diré que estoy triste".

"No creo que esté triste por mí o por cómo afecta o no a mi vida. Estoy principalmente triste por los fans", explicaba la intérprete sin negar que las acusaciones fueran falsas. "Estoy muy triste por una serie que ha significado tanto para tanta gente y que ha quedado mancillada por una toxicidad que a día de hoy todavía sigue presente tras un cuarto de siglo". En suma, Alyssa Milano explicaba que sentía pena por el hecho de que "no pudieran seguir adelante" y "celebrar el éxito de una serie que ha significado tanto para todos".

"He trabajado muy duro en estos últimos 25 años para sanar todos mis traumas, y no es solo todo el trauma que yo viví mientras grababa, sino todos mis traumas". A esto, terminó por comentar: "He trabajado muy duro para sanar todas las partes porque entiendo que la gente herida hiere gente y mi intención es ser una persona curada que ayude a curar gente".

En bloque contra Alyssa Milano

La respuesta del resto de Embrujadas tan solo tardó dos días en producirse. En el mismo evento en Orlando, pero el domingo, las otras tres actrices principales compartieron set para formar un bloque contra las palabras de su excompañera de trabajo. Shannen Doherty subrayó todo lo que se comentó en el podcast e incluso añadió que eliminaron las partes que pensaban que causarían más drama.

Shannen Doherty y Alyssa Milano como Prue y Phoebe en 'Embrujadas'

El hecho de que Alyssa Milano apareciera sola por un lado y las otras tres juntas en la misma convención ya es más que seña inequívoca de cómo sintieron aquellos años de trabajo. Antes de acabar el panel, Doherty leyó un comunicado desde su móvil: "Simplemente contamos la verdad porque la verdad importa. En este punto de mi vida, con mi diagnóstico, luchando contra una terrorífica cada día de mi vida, es increíblemente importante para mí que la verdad sea contada en oposición a la narrativa que otros han publicado contra mí. Lo contamos juntas. Contamos nuestra verdad y la mantenemos. No hay un revisionismo de la historia en la verdad que sé que contamos".

"Recuerdo los hechos como si todavía los estuviera viviendo en ellos", continuó la actriz. "Lo que diré es que lo que alguien podría llamar drama es un trauma de verdad para mí que he vivido durante muchísimo tiempo. Solo pasar por mi batalla contra el cáncer hizo que decidiera abordar este trauma y abrirme y ser honesta con ello, para poder recuperarme de un sustento que me fue arrebatado porque alguien quería ser la número uno en la lista de llamadas. Esa es la verdad", finalizaba Shannen Doherty.

Rose McGowan también se posiciona

El directo comunicado de Shannen Doherty no fue lo único que se escuchó en ese panel contra Alyssa Milano, sino que Rose McGowan también quiso hablar para mostrar su solidaridad con el rostro de Prue. "Solo diré una última cosa: te hemos protegido durante mucho tiempo", expresó la actriz de Paige. "Te hemos protegido tanto como hemos podido. Nosotras dos, todas nosotras. Hay una gran, gran cómica llamada Katt Williams que tiene un maravilloso dicho: 'Los ganadores no dejan a los perdedores reescribir la historia'".