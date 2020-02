Shannen Doherty desvela que vuelve a padecer cáncer de mama

Shannen Doherty ha confesado que el cáncer de mama que remitiera en 2017 ha regresado y que ahora mismo se encuentra en un avanzado momento de esa enfermedad con la que ya combatiera duramente. La actriz ha desvelado esta información durante la emisión de Good Morning America, donde ha reconocido lo complicado que está siendo el proceso y el fuerte revés que supuso la muerte de Luke Perry en marzo de 2019.

Shannen Doherty

"Fue muy extraño para mí que me diagnosticaran y que después alguien que parecía estar sano cayera primero," aseguraba la intérprete, como recoge TV Line, que afirmaba encontrarse en el cuarto estadio del cáncer de mama que le persigue desde 2015. "Fue muy chocante, y lo mínimo que pude hacer para honrar su memoria fue hacer esa serie. Todavía no he hecho lo suficiente, en mi opinión," reflexionaba Doherty.

En todo ese tiempo, alrededor de un año, la actriz mantuvo en secreto la realidad de su estado de salud, incluso a sus compañeros de elenco del revival de 'Sensación de vivir', a excepción de Brian Austin Green: "Antes de grabar, siempre me llamaba y me decía, 'Escucha, pase lo que pase, estaré para ayudarte'." Ese apoyo fue muy útil para que Doherty hablara abiertamente con alguien acerca de su estado y de cómo le había afectado el repentino fallecimiento de Perry.

Controlando la narrativa

Durante la entrevista, Doherty también confesó que había elegido este momento para desvelar lo que le sucede porque iba a acabar haciéndose público por el conflicto legal que mantiene con una aseguradora por los daños que sufrió su casa en 2018 durante el incendio de Woolsey. "No quiero que se retuerza la historia. No quiero que se sepa por un documento judicial. Quiero que sea real y auténtico, y quiero controlar la narrativa," sentenciaba la actriz.