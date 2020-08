Muere la suegra de Paz Padilla un mes después del fallecimiento de su hijo

La cómica y presentadora Paz Padilla ha sufrido un nuevo revés en el que sin duda es el peor año de su vida. Y es que tras el fallecimiento tres semanas atrás de su marido Antonio Vidal, ahora la presentadora de 'Sálvame' ha sufrido otra importante pérdida. Ana Isabel Agarrado, madre de este y suegra de Padilla, falleció este lunes 10 de agosto, tal y como avanzó Portal de Cádiz y el periodista Jesús Manuel Ruiz confirmó en 'Juntos', el espacio diario del access prime time de Telemadrid.

Paz Padilla en el entierro de Antonio Vidal

El periodista explicó que la madre de Vidal se encontraba luchando contra un cáncer desde hace más de un año, una enfermedad que finalmente no ha podido superar y que ha terminado con su vida ahora. Cabe destacar que el sepelio de Agarrado tuvo lugar el pasado 11 de agosto en el cementerio Mancomunado de Chiclana de la Frontera y se ha producido tan solo 23 días después de tener que despedir a Antonio Vidal, su hijo. Un duro golpe para una familia que sin duda está rota ante el que es su peor año.

Y es que paralelamente al fallecimiento de Ana Isabel Agarrado y de Antonio Vidal con tan solo 53 años, Paz Padilla este año 2020 se ha enfrentado también a la despedida de su madre, Dolores Díaz. A sus 91 años, esta ingresó en el hospital Puerta del Mar de Cádiz para someterse a una cirugía de cadera, una operación que no pudo superar con éxito. Por ahora el rostro de Mediaset España no se ha pronunciado al respecto en sus redes sociales pero no sorprendería que en las próximas horas opte por despedirse públicamente en redes sociales de la madre del que fue el amor de su vida.

"Soy un animal herido, pero avanzando"

Lo que sí está claro es que ahora Paz Padilla seguirá apoyándose en su hija Anna Ferrer Padilla, sus amigos y familiares para intentar superar los que están siendo los ocho peores meses de toda su vida. Por ahora la presentadora se encuentra descansando tras estos duros golpes y todavía no ha vuelto a trabajar en la pequeña pantalla. Tal y como ella misma comunicó en su perfil de Instagram, "ahora estoy de retiro, atravesando el desierto más duro de mi vida, donde solo veo piedras en el camino. Él me ayudará a encontrar mi destino. Soy un animal herido, pero avanzando".