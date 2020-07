Paz Padilla agradece el cariño a sus compañeros de 'Sálvame': "Sé que cuando vuelva me vais a apoyar"

'Sálvame' abría su programa del lunes 20 de julio con un sentido homenaje a Antonio Juan Vidal, el marido de Paz Padilla, fallecido pocos días atrás. El equipo del programa al completo llenaba el plató para hacerle llegar a su compañera todo su cariño en estos momentos tan duros. Carlota Corredera, tratando de aguantar las lágrimas, lideraba el aplauso de todos los trabajadores.

Carlota Corredera junto al resto del equipo de 'Sálvame' homenajea a Paz Padilla

Durante el fin de semana, los amigos y compañeros de la cómica se han puesto en contacto con ella para mandarle su más sentido pésame. Lydia Lozano quiso compartir con el resto del equipo la respuesta de Padilla, en la que les agradecía el cariño: "Me dice llorando que anoche vio 'Socialité' y que había visto la gente que había entrado", explicaba la colaboradora. "Me dice: 'Sé lo que me queréis y sé que esto, cuando yo vuelva, mi gente de 'Sálvame' me va a apoyar mucho'". Lozano compartía que su compañera había agradecido las imágenes y las palabras y que no tenía ninguna duda de que cuando volviera los tendría a todos.

La despedida a Antonio Juan Vidal

Paz Padilla quiso que el último adiós a su marido fuera en Zahara de los Atunes, el mismo lugar en el que se casaron. Allí ha estado presente José Antonio León, quien ha podido acudir al funeral y ha relatado en 'Sálvame' cómo ha transcurrido. "Más que una despedida ha sido una celebración del amor, así lo ha querido transmitir Paz", relataba. "Ha hecho un monólogo, es el homenaje que podía hacerle. David Valldeperas se lo aconsejó, ya que ella hace monólogos y a lo que se dedica es al humor, qué mejor forma de homenajearlo que a través del monólogo y el arte de Paz".

Paz Padilla en el funeral de Antonio Juan Vidal

"Ha sido muy bonito. Paz decía que se despedía del cuerpo porque al final lo que queda es el amor y ese legado que deja a la familia y a los amigos", contaba el reportero a 'Sálvame'. "Paz alababa el amor inconmensurable de Antonio hacia ella y de ella hacia Antonio". León revelaba que a la entrada del féretro sonaba una de las canciones favoritas de Antonio y que, pese a que pudiera chocar, esta era la despedida que ambos querían. "Paz ha pedido una canción, que era la que Antonio le cantó en su cumpleaños, y ha pedido a amigos y familiares que nos acercáramos al altar a bailar con ella".

Mila Ximénez le manda su cariño

Mila Ximénez lleva varias semanas retirada de la vida pública desde que se diera a conocer el cáncer que padece. Pero aunque no se encuentra actualmente en 'Sálvame' para poder fundirse en el sentido homenaje a su compañera, ha querido acercarle su amor en una publicación de Instagram. La sevillana ha compartido una imagen de las dos abrazándose, seguida del siguiente texto: "Querida Paz. Te mando toda la fuerza del mundo. Incluida la que me sobre a mí. Te quiero".