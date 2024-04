Por Redacción |

La decisión de Jimena de lanzarse desde la balaustrada ha provocado el caos en el palacio. Tanto el servicio como los señores están impactados por lo que ha ocurrido, pero eso no hace que el resto de problemas que hay en 'La promesa' desaparezcan. Entre estos se encuentran Pelayo y Catalina, pues el primero le ha pedido explicaciones a ella por haber cancelado la boda.

'La promesa'

¿Qué pasará el martes?

Por otro lado, Simona no ha podido esconder su preocupación por su hija, en tanto que. La llegada de un nuevo mayordomo ya se ha materializado, tal y como informó Rómulo a Salvador y Pía. Se trata de Ricardo Pellicer, amigo de este y que

En el episodio 342 de 'La promesa', que se emite el martes 23 de abril, Manuel se encarará a Abel tras el intento de suicidio de Jimena. Pese a que el médico asume que tiene parte de culpa en lo ocurrido, no se dejará amedrentar por el señor. La relación de Ayala y Margarita continúa adelante, pero esto no le hace mucha gracia a Petra, quien mostrará su desconfianza. No obstante, Ayala no permitirá que se entrometa.

Cruz está molesta por el mal resultado que ha dado el negocio de las mermeladas, así que le pedirá explicaciones a Pelayo sobre lo ocurrido. Eso sí, la marquesa reclamará el dinero de Vera, asegurando que es suyo. Y hablando del maletín, Lope le preguntará sobre él a Vera, dado que conoce quién es su dueña. La llegada de Ricardo a palacio está creando bastantes tensiones entre los trabajadores. Por un lado, Salvador se sentirá molesto con Rómulo. Por otro, Pía sufrirá más de un desencuentro con el recién llegado.